Рубио заявил о намерении США ликвидировать Международный уголовный суд

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о начале кампании по ликвидации Международного уголовного суда (МУС). При этом Вашингтон пригрозил союзникам сокращением помощи за поддержку суда.

Об этом сообщает CNN.

9 июня 2026, 10:59 Прокурора МУС отстранили от работы на фоне расследования о сексуальных домогательствах Международный уголовный суд временно отстранил главного прокурора Карима Хана на фоне расследования обвинений в сексуальных домогательствах.

Отмечается, что Рубио обвинил МУС в «развязывании войны против США не пулями или ракетами», а «силою так называемого международного права». Белый дом считает деятельность суда прямой угрозой национальной безопасности США.

По данным CNN, конфликт продолжается еще со времен первого президентского срока Трампа, когда суд пытался расследовать действия американских военных в Афганистане. Уже во время действующего президентства Трампа Вашингтон ввел ряд санкций против должностных лиц МУС из-за попыток расследовать действия США и Израиля.

Рубио считает МУС инструментом политической борьбы, заявив, что судом руководят силы, враждебные Вашингтону.

Как сообщается, Штаты требуют от других стран сделать выбор и поставили условие – те, кто продолжает поддерживать МУС, могут лишиться американских денег.

«Страны, которые отказываются отвергать ложный авторитет Международного уголовного суда, полагаясь на помощь США, вероятно, окажутся под усиленным вниманием», – заявил глава Государственного департамента.

CNN пишет, что Вашингтон обращается к тем государствам, которые: сотрудничают с правоохранительными органами США, принимают американские военные базы на своей территории и пользуются американской политикой безопасности. По словам Рубио, все они могут столкнуться с усиленным контролем и пересмотром сотрудничества.

В частности, эти страны, среди которых много государств ЕС, должны официально отклонить полномочия МУС по преследованию граждан США.

Телеканал приводит статью Рубио для The Wall Street Journal, где говорилось о том, что для достижения цели США применят полную дипломатическую изоляцию учреждения. США собираются запретить поездки для персонала МУС, аннулировать визы и ввести жесткие экономические санкции.

По его мнению, учреждение «поддерживает и им руководит мощная сеть левых неправительственных организаций, самодовольных глобалистов и враждебных правительств стран третьего мира, объединенных враждой к США».

Напомним, что в феврале 2025 года президент Трамп подписал указ о введении санкций против лиц, участвующих в расследованиях Международного уголовного суда в отношении граждан США и их союзников.

Также сообщалось, что США ввели санкции против прокурора МУС, который выдал ордер на арест путина. МУС в ответ осудил введение санкций США против его должностных лиц.

Как известно, в прошлом году Соединенные Штаты расширили санкции против Международного уголовного суда. Под ограничения попали четыре должностных лица.

При этом в сентябре прошлого года такие страны, как Буркина-Фасо, Мали и Нигер заявили о немедленном выходе из Международного уголовного суда, назвав его «инструментом неоколониальных репрессий».

А вот парламент Венгрии наоборот в ускоренном порядке принял закон, отменяющий предыдущее решение о выходе страны из МУС.

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