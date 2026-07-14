В Telegram произошел частичный сбой по всему миру: что известно

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Короткие ссылки мессенджера Telegram в доменной зоне .me перестали работать по всему миру. Предварительно причиной этого сбоя стала блокировка со стороны реестра Черногории.
Иллюстративное фотоglavcom.ua

В ночь на вторник, 14 июля, короткие ссылки Telegram в доменной зоне .me перестали работать по всему миру из-за блокировки со стороны реестра в Черногории.

Об этом сообщает мониторинговый сервис DownDetector и ряд других соцсетей.

Как отмечается, у многих пользователей по всему миру перестал открываться в браузерах короткий домен мессенджера – t.me.

Ссылки на каналы, публикации и профили больше не ведут на страницу и не перенаправляют пользователя в приложение.

По предварительным данным, реестр Черногории, который управляет этой доменной зоной, заблокировал домен t.me. Причины такого решения пока не обнародованы.

По данным соцсетей, непосредственно реестром управляет компания doMEn, которую правительство Черногории выбрало для управления зоной .me. К работе инфраструктуры привлечены также Identity Digital, GoDaddy и черногорская ME-net.

Ресурсы по отслеживанию работы соцсетей подчеркнули, что проблема касается исключительно веб-версий и переходов по ссылкам в браузерах.

Несмотря на сбои в работе доменного имени t.me, сам сервис остается доступным для пользователей. Десктопная версия программы и мобильные приложения Telegram продолжают работать в штатном режиме.

Соответствующая блокировка затронула только веб-ресурс, использующий доменную зону Черногории.

Короткие ссылки мессенджера Telegram в доменной зоне .me перестали работать по всему миру. Предварительно причиной этого сбоя стала блокировка со стороны реестра Черногории.
скриншотИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Напомним, в июне немецкая железная дорога временно полностью остановилась на некоторое время по всей стране из-за масштабного сбоя связи в Deutsche Bahn.

Также в работе популярных сервисов Meta 12 июня фиксировался масштабный сбой. Пользователи по всему миру жаловались на проблемы с Facebook, Instagram, Messenger и Downdetector.

Ранее 2 июня на подобную проблему уже жаловались пользователи monobank, Facebook, Viber и ряда других сервисов.

Как известно, в этом году масштабный сбой произошел в работе ChatGPT. Проблемы возникали у пользователей из разных стран мира. В частности, нейросеть очень долгое время обрабатывала запросы или полностью выдавала ошибку.

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