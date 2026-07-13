Украина и еще 9 стран официально создали антибаллистическую коалицию

Украина совместно с Данией, Францией, Германией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Испанией, Швецией и Великобританией договорились о создании единой системы защиты от баллистических ракет.

Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца по итогам встречи европейских лидеров в Париже.

4 июня 2026, 16:45 Небеса закроет FREYA: как Украина создает свою защиту от баллистики Проект FREYA должен стать более дешевой альтернативой американскому ЗРК Patriot. К разработке системы также подключились европейские партнеры.

Участники инициативы подчеркнули, что коалиция будет носить исключительно оборонительный характер и сосредоточится на реализации флагманского проекта по созданию современной системы противодействия баллистическим ракетам.

В декларации, которую подписали лидеры, отдельно отмечен уникальный опыт Украины, полученный при защите от российской агрессии. Именно украинские выработки должны стать одним из ключевых элементов развития будущих оборонных возможностей коалиции.

«Мы стремимся установить общие оперативные требования, создать совместные технические рабочие группы, четкие механизмы управления и дорожную карту для создания первых оперативных возможностей Коалиции – в соответствии с нашими соответствующими конституционными положениями и международными обязательствами», – говорится в документе.

Решение создать Антибаллистическую коалицию уже прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что антибаллистические возможности нужны для того, чтобы как можно скорее закончить войну россии против Украины.

По словам президента, совместная работа над антибаллистической системой FREYJA не стремится заменить уже существующие комплексы ПВО, а призвана дополнить их, создав надежный щит над всей Европой.

Напомним, недавно Зеленский заявлял, что в случае поддержки партнеров проект FREYJA может перейти к практической реализации уже в ближайшее время. Также известно, что компания Fire Point уже провела испытания ракеты для комплекса ПВО FREYJA.

На инфографике «Слово и дело» – какие страны и сколько систем ПВО передали Украине за годы большой войны.

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