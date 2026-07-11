Российские дроны атаковали Херсон, есть раненые

Утром 11 июля российские беспилотники атаковали Корабельный район Херсона. В результате ударов ранения получили по меньшей мере четыре человека – две женщины и двое мужчин.

Об этом сообщила Херсонская городская военная администрация.

11 июля 2026, 08:57 Россия ударила по Украине ракетами и 121 БПЛА: результаты боевой работы ПВО Оккупанты применили шесть баллистических ракет, авиаракеты и более сотни дронов. Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксированы попадания ракет и беспилотников на 11 локациях.

По данным ГВА, около 05:00 российский беспилотник атаковал 65-летнего херсонца. Полицейские доставили его в больницу.

Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Около 05:10 под удар дрона рф попала 53-летняя жительница Херсона. Она получила минно-взрывную травму и осколочные ранения и самостоятельно обратилась в больницу.

Также около 05:10 в результате сброса взрывчатки с российского беспилотника пострадал 52-летний мужчина. У него диагностировали минно-взрывную травму и огнестрельные осколочные ранения мягких тканей спины.

После оказания медицинской помощи он продолжит лечение амбулаторно.

Еще одна пострадавшая – 76-летняя женщина, которую российский дрон атаковал около 05:50. У нее выявили минно-взрывную травму и огнестрельные осколочные ранения обеих ног.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Напомним, в ночь на 11 июля россия атаковала Украину баллистическими и авиационными ракетами, а также 121 беспилотником. Силы ПВО обезвредили 111 вражеских дронов и две ракеты.

В частности, российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице зафиксировали пожары, попадания и повреждения гражданской инфраструктуры по меньшей мере в четырех районах.

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