В Запорожье из-за удара рф погибли два человека, более десяти раненых

Поздно вечером 12 июля оккупанты атаковали Запорожье ударными беспилотниками, попав в жилые дома и транспорт. В результате удара стало известно о двух погибших, еще два человека находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Телеграм-канале.

«К сожалению, два человека погибли: спасатели подняли два тела из-под завалов дома, разрушенного российским беспилотником в Запорожье», – написал Федоров.

Также он уточнил, что в результате ночной атаки ранены одиннадцать человек. Среди них двое в тяжелом состоянии: 15-летний парень и 41-летняя женщина.

Врачи делают все возможное, чтобы спасти их жизни.

Всего, по данным Федорова, в результате вражеских атак на Запорожье в течение вчерашних суток было повреждено 11 многоэтажек. Еще одно здание – почти уничтожено.

«С ночи коммунальщики работают над ликвидацией атак. Уже закрыли окна OSB в шести многоквартирных домах и в нежилом здании. Работы продолжаются», – добавил Федоров.

Напомним, вечером 12 июля российские войска атаковали ударными беспилотниками Запорожье. В результате ударов были повреждены жилые дома, возникли пожары и пострадали люди.

Также оккупационные войска нанесли комбинированный удар по Одессе. В городе зафиксировали попадания по объектам транспортной инфраструктуры. Произошло возгорание автобусов. Также повреждены частные дома.

А в Чернигове во время российской атаки произошла аварийная ситуация на энергетическом оборудовании, в результате чего были обесточены более 61 тысячи абонентов.

В общей сложности этой ночью российские войска атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 134 ударными беспилотниками различных типов.

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