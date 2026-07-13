На Одесчине увеличилось количество жертв и пострадавших в результате удара рф по иностранному судну (обновлено)

Национальная безопасность
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Количество пострадавших в результате удара рф по иностранному коммерческому судну в Одесском районе увеличилось до 10 человек, сообщил Кипер.
Иллюстративное фото / Reuters

Количество жертв в результате российского удара по иностранному коммерческому судну в Одесском районе увеличилось до пяти человек, пострадавших уже 10.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Кипер.

По обновленным данным, все пострадавшие являются членами экипажа судна. Семь из них госпитализированы, еще троим медики оказали помощь амбулаторно.

«Правоохранительные органы продолжают документировать последствия очередного военного преступления россии против гражданского судоходства и портовой инфраструктуры Украины», – добавил Кипер.

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Позже Кипер указал, что экстренные службы обнаружили тела еще двух погибших. Таким образом, общее количество жертв увеличилось до пяти.

Напомним, 13 июля российские оккупационные войска нанесли удар по гражданскому торговому судну под флагом Того во время разгрузки в одном из портов Одесской области. Ранее сообщалось о трех погибших и пяти пострадавших.

Кроме того, в понедельник российские оккупационные войска нанесли комбинированный удар по Одессе. В городе зафиксировали попадания по объектам транспортной инфраструктуры, пострадали гражданские.

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