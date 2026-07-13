Войска рф попали по иностранному гражданскому судну, есть погибшие

Российские оккупационные войска нанесли удар по гражданскому торговому судну под флагом Того во время разгрузки в одном из портов Одесской области.

Об этом сообщили вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, а также глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«В результате вражеского обстрела Одесской области получила повреждения портовая инфраструктура. Произошло возгорание пришвартованного коммерческого судна под флагом Республики Того, которое перевозило минеральные удобрения», – написал руководитель Одесской области.

Согласно словам вице-премьера, в результате попадания в надстройку судна возник пожар.

«К сожалению, трое членов экипажа погибли. Выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. Еще пятеро членов экипажа получили ранения», – говорится в заявлении министра.

Как отмечается, все пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

«Это очередной удар россии по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре Украины. Такие атаки угрожают безопасности международного судоходства, стабильности глобальной торговли и продовольственной безопасности мира», – добавил Кулеба.

Напомним, утром 11 июля российские войска также нанесли ракетный удар по Одессе. Под атакой оказался объект гражданской инфраструктуры, в результате удара погибли два человека, еще один мужчина пострадал.

Как известно, сегодня утром, 13 июля, российские оккупационные войска также нанесли комбинированный удар по Одессе. В городе зафиксировали попадания по объектам транспортной инфраструктуры, пострадали гражданские.

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