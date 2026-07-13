Зеленский заявил, что руководство рф «сошло с ума» и пообещал усилить защиту Украины

Украине нужно больше средств противовоздушной обороны, чтобы защитить население от «сошедшего с ума» из-за войны российского руководства, которое отказывается прекращать боевые действия.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на ночные обстрелы оккупационной армии рф по Одессе, Запорожью и Харькову в ночь на 13 июля.

«Сегодня россияне снова «победили» абсолютно гражданские объекты – обычные пассажирские автобусы в Одессе, обычные жилые дома в Запорожье, обычную больницу на Харьковщине», – написал президент.

16 июня 2026, 17:13 Зеленский зовёт путина на разговор. Почему Киеву нужна встреча, которой боится Кремль Почему Киев продолжает добиваться личной встречи с путиным, несмотря на нежелание Кремля идти на прямой диалог? Какие возможности и риски несут такие переговоры для Украины, и способна ли одна встреча приблизить мир или стать новой политической ловушкой.

Зеленский подчеркнул, что каждый день такой циничной войны россии против жизни только доказывает правильность поддержки Украины со всех точек зрения: как с оборонной и политической, так и с просто человеческой.

«И все в мире это видят – видят, что Украине нужно больше ПВО, больше защиты жизни и что российское руководство сошло с ума из-за войны и абсолютно нерационально отказывается заканчивать войну», – заявил президент и призвал усилить давление на россию, ведь только это может сработать.

По словам президента, Украине необходимы новые пакеты поддержки, а по агрессору стоит как можно скорее ударить санкциями.

«Новые проекты – как наш европейский антибаллистический проект FREYJA – все это должно сработать. Спасибо всем, кто помогает. В ближайшее время будут встречи и переговоры, которые должны усилить нашу защиту», – добавил президент.

Напомним, сегодня российские оккупационные войска нанесли комбинированный удар по Одессе. В городе зафиксировали попадания по объектам транспортной инфраструктуры. Произошло возгорание автобусов. Также повреждены частные дома.

Накануне враг атаковал ударными беспилотниками Запорожье и Одесскую область. В результате ударов повреждены жилые дома, возникли пожары, есть пострадавшие.

Также в Чернигове во время российской атаки произошла аварийная ситуация на энергетическом оборудовании, в результате чего были обесточены более 61 тысячи абонентов.

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