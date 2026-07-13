Зеленский заявил, что руководство рф «сошло с ума» и пообещал усилить защиту Украины

Украине нужно больше средств противовоздушной обороны, чтобы защитить население от «сошедшего с ума» из-за войны российского руководства, которое отказывается прекращать боевые действия.
Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на ночные обстрелы оккупационной армии рф по Одессе, Запорожью и Харькову в ночь на 13 июля.
«Сегодня россияне снова «победили» абсолютно гражданские объекты – обычные пассажирские автобусы в Одессе, обычные жилые дома в Запорожье, обычную больницу на Харьковщине», – написал президент.
Зеленский подчеркнул, что каждый день такой циничной войны россии против жизни только доказывает правильность поддержки Украины со всех точек зрения: как с оборонной и политической, так и с просто человеческой.
«И все в мире это видят – видят, что Украине нужно больше ПВО, больше защиты жизни и что российское руководство сошло с ума из-за войны и абсолютно нерационально отказывается заканчивать войну», – заявил президент и призвал усилить давление на россию, ведь только это может сработать.
По словам президента, Украине необходимы новые пакеты поддержки, а по агрессору стоит как можно скорее ударить санкциями.
«Новые проекты – как наш европейский антибаллистический проект FREYJA – все это должно сработать. Спасибо всем, кто помогает. В ближайшее время будут встречи и переговоры, которые должны усилить нашу защиту», – добавил президент.
Напомним, сегодня российские оккупационные войска нанесли комбинированный удар по Одессе. В городе зафиксировали попадания по объектам транспортной инфраструктуры. Произошло возгорание автобусов. Также повреждены частные дома.
Накануне враг атаковал ударными беспилотниками Запорожье и Одесскую область. В результате ударов повреждены жилые дома, возникли пожары, есть пострадавшие.
Также в Чернигове во время российской атаки произошла аварийная ситуация на энергетическом оборудовании, в результате чего были обесточены более 61 тысячи абонентов.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»