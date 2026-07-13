Враг атаковал авиабомбами Запорожье: разрушены дома, есть раненые

Российские войска под вечер 13 июля атаковали управляемыми авиационными бомбами город Запорожье и Запорожский район. Разрушены частные дома, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Телеграм-канале.

«Враг нанес четыре удара по Запорожью. Один из ударов пришелся по территории частного домовладения. Дом полностью разрушен, возник пожар. Пострадала одна женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщил Федоров.

13 июля 2026, 10:54 Зеленский заявил, что руководство рф «сошло с ума» и пообещал усилить защиту Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское руководство сошло с ума из-за войны и абсолютно нерационально отказывается от мира.

Позже глава ОВА уточнил, что ранения получил еще и мужчина. В общей сложности помощь врачей понадобилась 7 раненым в результате удара рф.

Также разрушены и повреждены частные дома, хозяйственные постройки и садовые домики. На местах падения снарядов возникли пожары.

По данным Федорова, в городе работают спасатели, медики и правоохранители.

«Среди пострадавших – ребенок. Четырехлетняя девочка получила ранения из-за атаки УАБом на частные дома в Запорожье. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь», – заверил глава ОВА.

Напомним, ночью войска рф также атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Дроны попали в жилые дома и транспорт. В результате удара стало известно о двух погибших, еще два человека находятся в тяжелом состоянии.

Также оккупационные войска нанесли комбинированный удар по Одессе. В городе зафиксировали попадания по объектам транспортной инфраструктуры. Произошло возгорание автобусов. Также повреждены частные дома.

К тому же российские оккупационные войска нанесли удар по гражданскому торговому судну под флагом Того во время разгрузки в одном из портов Одесской области. Число жертв в результате удара достигло уже пяти человек, пострадавших – десять.

Тем временем президент Зеленский заявил, что Украине нужно больше средств противовоздушной обороны, чтобы защитить население от «сошедшего с ума из-за войны российского руководства», которое отказывается прекращать боевые действия.

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