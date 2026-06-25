Оккупанты ударили по больнице в Херсоне и АЗС в Сумах, есть раненые

В четверг, 25 июня, российские военные атаковали беспилотниками больницу в Херсоне и ударили по автозаправочной станции в Сумах, в результате чего пострадали по меньшей мере девять человек.

Об этом сообщают пресс-служба Херсонской ОВА и начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

«Ориентировочно в 08:00 российские военные атаковали с беспилотника больницу в Херсоне», – говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за российского удара пострадали пятеро сотрудников медицинского учреждения – они получили минно-взрывные травмы. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением медиков.

Кроме этого, в больницу доставили женщину, которая накануне пострадала из-за атаки российского ударного БПЛА в Центральном районе Херсона. По данным ОВА, 62-летняя местная жительница получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Ее состояние оценивают как средней степени тяжести.

По данным Сумской ОВА, четыре человека пострадали в результате атаки российского беспилотника по автозаправочной станции в областном центре.

Сообщается, что в Сумах госпитализировали двух работников АЗС, которые, предварительно, получили легкие повреждения. Также пострадали супруги, находившиеся рядом с АЗС в момент российского удара, им оказали помощь на месте.

«Враг не прекращает попыток целенаправленно уничтожать АЗС на территории области уже год. Россияне системно бьют по объектам топливной инфраструктуры в регионе, чтобы осложнить логистику и обеспечение общин топливом. За июнь – 13 атак по АЗС области», – заявил Григоров.

Напомним, накануне российские оккупационные войска нанесли удары по автозаправочным комплексам и производственным объектам Нафтогаза в четырех областях Украины.

А утром 24 июня оккупанты попали беспилотником по АЗС на окраине Сум, а через несколько часов ударили дроном по кинотеатру в центре Конотопа. Пострадали гражданские.

Как известно, в ночь на 25 июня российские войска выпустили по Украине баллистическую ракету «Искандер-М», а также 90 ударных беспилотников различных типов.

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