США предупредили Польшу, что россия готовит вооружённую провокацию в ближайшие месяцы – СМИ

США предупредили Польшу о том, что россия может готовить вооружённую провокацию на территории страны в ближайшие месяцы с целью проверки решимости НАТО.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники среди западных и польских чиновников.

21 мая 2026, 17:13 Будет ли россия воевать с Европой – аргументы «за» и «против» Для нападения россии на НАТО есть достаточно весомых аргументов, но существует много причин, по которым оно не произойдет.

По данным издания, в Вашингтоне неоднократно передавали Варшаве разведывательные оценки относительно возможных сценариев действий россии. Среди них называются как удары по критической инфраструктуре Польши ракетами и беспилотниками, так и ограниченные инциденты с пересечением границы российскими или белорусскими военными.

Вероятными направлениями потенциальных действий указываются районы со стороны Калининградской области и Беларуси. Отдельно рассматриваются сценарии, в которых атаки могут быть направлены на энергетические объекты, транспортную инфраструктуру или другие стратегические узлы, что заставит Польшу активировать системы противовоздушной обороны.

Источники отмечают, что один из вариантов предусматривает так называемые «гибридные действия» — например, массированные атаки дронов, имитацию авиационных ударов или другие операции ниже порога открытой войны. В таком случае Москва могла бы попытаться создать ситуацию неопределённости, которая осложнит быстрый военный ответ НАТО.

Также обсуждается сценарий ограниченного наземного инцидента, который россия или Беларусь могут попытаться представить как случайное нарушение границы — из-за технической ошибки, сбоя навигации или «аварийной ситуации», которая якобы заставила военных пересечь польскую территорию.

Цель таких действий, по оценкам собеседников, заключается в попытке заставить западных союзников перейти к политическим переговорам вместо военного ответа, а также потенциально ограничить или приостановить поддержку Украины.

В то же время источники подчёркивают, что россия не располагает достаточными ресурсами для полномасштабного конфликта с НАТО из-за значительной вовлечённости в войну против Украины, поэтому речь идёт именно об ограниченных и контролируемых провокационных сценариях.

Напомним, ранее СМИ писали, что Кремль может попытаться проверить сплочённость НАТО на фоне растущего давления со стороны Украины. В частности, путин может готовить «провокацию» в странах Балтии или Польше в ближайшее время.

Не исключал возможных провокаций со стороны россии против одной из стран НАТО и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Поэтому Польша и страны Балтии даже рассматривают сценарий, при котором Соединённые Штаты могут не присоединиться непосредственно к их обороне в случае возможного нападения со стороны россии.

Кроме того, стало известно, что десять стран Северной Европы договорились совместно разработать планы эвакуации гражданского населения на случай масштабного кризиса или военного конфликта в регионе.

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