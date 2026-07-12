Украина способна производить ракеты для Patriot быстрее США – конгрессмен Маккол

Американские оборонные компании, в частности Lockheed Martin, заинтересованы в том, чтобы Украина получила возможность производить ракеты-перехватчики для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Такое заявление сделал член Палаты представителей США Майкл Маккол.

9 июля 2026, 13:03 Главный враг баллистики: характеристики и темпы производства ракет для систем Patriot Для поражения баллистики ПВО Patriot использует ракеты семейств PAC-2 и PAC-3. «Слово и дело» сравнивает на инфографике их дальность действия, вес и ежегодное производство.

По словам конгрессмена, такой шаг отвечает интересам американского оборонного сектора, особенно учитывая недавнее заявление президента США Дональда Трампа о готовности предоставить лицензию на использование этой системы вооружения.

«Я считаю, что это отвечает их интересам по многим причинам. Если президент хочет, чтобы это было сделано, в их интересах – выполнить это», – отметил Маккол.

Конгрессмен сделал это заявление во время пребывания в Украине. Он сообщил, что провел встречи с украинскими военными, которые ознакомили его с развитием отечественных беспилотных технологий и рассказали об успехах Сил обороны на фронте. По мнению Маккола, украинский оборонно-промышленный комплекс способен не только быстро освоить производство ракет для Patriot, но и сделать это эффективнее американских производителей.

«Я думаю, что украинцы могут построить эту систему быстрее, а может, даже лучше. Так что Lockheed Martin могла бы поучиться у украинцев касательно своих собственных перехватчиков – как их усовершенствовать и как производить их быстрее», – заявил американский законодатель.

Напомним, во время встречи с Владимиром Зеленским на июльском саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона предоставить Украине право самостоятельно производить ракеты для систем ПВО Patriot.

Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщало, что ракеты для систем Patriot, лицензию на производство которых Украина получит от США, изначально, скорее всего, будут изготавливать в Германии или другой европейской стране.

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