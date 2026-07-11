Навроцкий призвал парламент Польши запретить флаг УПА

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о необходимости законодательно запретить использование красно-черного флага Украинской повстанческой армии. Соответствующий призыв он адресовал польскому парламенту.

Заявление Навроцкого приводит портал RMF24.

10 июля 2026, 10:19 Результаты соцопроса на тему «Украина и Польша: отношение украинцев к войне орденов» Каждый второй украинец одобрил решение Зеленского вернуть Навроцкому Орден Белого Орла по Новой почте. При этом более трети опрошенных ожидают прагматический диалог в дальнейших отношениях Украины и Польши.

Выступая на церемонии в день памяти жертв Волынской трагедии, Навроцкий подчеркнул, что Польша не должна забывать о жертвах антипольских акций 1943-1945 годов. По его словам, память об этих событиях должна оставаться основой исторической политики государства.

«Мы не хотим видеть его в Польше, и я сделаю все, чтобы его не было в Польше. Я верю, что польский парламент примет законопроект, потому что это флаг «Blut und Boden» (концепция «крови и почвы», которая использовалась нацистами – ред.). Именно это и говорило это знамя, и в нем была и есть сегодня вся идеология украинского националиста, который убивал польских женщин и детей», – утверждает Навроцкий.

Отдельно польский президент сравнил жертв Волынской трагедии с жертвами полномасштабной агрессии россии против Украины. Он также заявил, что обвиняет «не весь украинский народ, а бандеровскую идеологию и тех, кто убивал и кто снова апеллирует к красно-черному флагу в 21 веке».

Напомним, ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Варшава не согласится на вступление Украины в Евросоюз, если Киев не откажется от чествования деятелей ОУН и УПА, в частности, Степана Бандеры.

Стоит также отметить, что 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий отобрал у Владимира Зеленского Орден Белого Орла, который тот получил от Анджея Дуды. Украинский лидер вернул награду по почте, заявив, что Киев «не будет спорить».

Скандал возник после того, как президент Украины присвоил одному из подразделений Сил специальных операций почетное наименование в честь Героев УПА, объяснив это решение желанием восстановить исторические традиции украинской армии.

А ранее стало известно, что российские спецслужбы готовят новую информационную операцию, направленную на ухудшение отношений между Украиной и Польшей.

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