Рф попытается проверить готовность США защитить союзников на востоке Альянса – Guardian

Кремль может попытаться проверить сплоченность НАТО на фоне растущего давления со стороны Украины. В частности, путин может готовить «провокацию» в балтийских странах или Польше в ближайшее время.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники из двух стран.

Таким образом, по данным источников, путин хочет проверить готовность лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа защищать самых маленьких членов блока – Эстонию, Латвию и Литву.

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Поэтому, как написало издание, россия уже может готовить военные и гибридные провокации на восточном фланге Альянса.

По данным разведывательных источников, Москва планирует меры, которые не перерастут в полномасштабное нападение, но станут серьезным вызовом для союзников. В частности, латвийская разведка уже зафиксировала признаки подготовки таких действий против стран Балтии или Польши.

Высокопоставленный политический источник в другой стране НАТО подтвердил, что российский диктатор владимир путин может попытаться проверить готовность США защищать Эстонию, Латвию и Литву, так как рф сейчас испытывает большие экономические и «военные» трудности из-за войны, которую развязала в Украине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также официально подтвердил опасения союзников после саммита Восточного фланга в Гданське.

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«Мы также без исключения разделяем мнение, что ситуация очень нестабильна, и в ближайшие недели и месяцы можно ожидать различных видов эскалации. Мы хотим подготовиться как группа стран, которые непосредственно подвергаются этому риску», – заявил Туск.

Из-за нехватки сил для открытия второго фронта Кремль склоняется к гибридным сценариям, отмечают аналитики.

Среди прочего, латвийские спецслужбы даже допускают применение ракет или беспилотников, чтобы заставить Запад прекратить поддержку Украины.

Тем временем эксперт по вопросам россии аналитического центру Chatham House Кир Джайлз считает, что Москва будет искать способы изменить динамику войны путем горизонтальной эскалации конфликта на другие государства. Западные военные чиновники связывают нервозность Кремля с успешными атаками украинских дронов на объекты вблизи Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, вице-премьер и глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что россия не в состоянии провести «крупную наступательную операцию» против НАТО. Впрочем, у путина готовят провокации и диверсионные акции.

В свою очередь президент Чехии Петр Павел призвал страны НАТО «показать зубы» в ответ на провокации россии на востоке Альянса. По его словам, реакция союзников должна быть достаточно решительной и потенциально даже асимметричной.

А главнокомандующий силами НАТО в Европе объяснил, почему считает, что рф не ищет конфликта с Альянсом.

Также стало известно, что десять стран Северной Европы договорились совместно разработать планы эвакуации гражданского населения на случай масштабного кризиса или военного конфликта в регионе.

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