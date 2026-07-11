Глава Минобороны Польши посетит Волынь в день памяти жертв трагедии

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в субботу, 11 июля, посетит Волынскую область. Он примет участие в мероприятиях по чествованию памяти погибших в регионе во время Второй мировой войны.

Об этом Косиняк-Камыш сообщил в соцсети X.

10 июля 2026, 14:07 Только каждый десятый украинец считает Польшу близким другом – исследование Самый большой кластер украинцев считает Польшу непредсказуемым и сложным соседом. И только каждый десятый житель нашей страны отмечает, что Варшава – близкий друг Киева.

Глава польского оборонного ведомства отметил, что хочет почтить память жертв Волынской трагедии.

«Уже много лет подряд луцкий епископ Виталий Скомаровский организует там траурные мероприятия. Наши мысли и молитвы будут со всеми, кто погиб только потому, что был поляком. Жертвы призывают не к мести, а к памяти и правде», – заявил Косиняк-Камыш.

Напомним, ранее «Слово и дело» обнародовало результаты исследования , посвященного отношениям Украины и Польши.

В частности, мы выяснили, как украинцы восприняли решение Навроцкого о лишении Зеленского ордена.

Также стало известно, что более трети украинцев ожидают, что политики перейдут к прагматичному диалогу с Варшавой для решения исторических споров.

Кроме того, выяснилось, что почти каждый пятый украинец не одобряет нестандартное решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть орден Белого Орла в Варшаву международной доставкой «Новой почты».

Тем временем в Минобороны Польши выступили в защиту решения о предоставлении Украине ракет для Patriot.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.