Министр обороны Польши заявил о прогрессе в переговорах по передаче Украине истребителей МиГ-29

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о положительной динамике в переговорах по передаче Украине истребителей МиГ-29. По его словам, стороны приблизились к достижению договоренностей, хотя окончательное решение еще не принято.

Об этом он заявил в интервью Polsat News.

Глава польского оборонного ведомства также прокомментировал информацию о возможных замечаниях украинской стороны к техническому состоянию самолетов. Он подчеркнул, что Польша готова помочь с их модернизацией.

«Мы открыты к обсуждению: если Украина видит необходимость модернизации, мы можем здесь, безусловно, помочь, но расходы в данном случае должно покрывать украинское государство или союзные государства, которые захотят взять на себя эти расходы», – отметил Косиняк-Камыш.

По словам министра, перспективы заключения соглашения остаются реальными, однако оно должно основываться на принципе взаимности.

Он также сообщил, что переговорный процесс оживился.

«Безусловно, хороших новостей гораздо больше, чем было еще несколько дней назад. Украинская сторона вернулась к переговорам, я открыт к диалогу, но должен быть соблюден принцип взаимности, принцип подлинной солидарности», – подчеркнул глава Минобороны Польши.

Напомним, разговоры о передаче Украине польских МиГ-29 продолжаются с декабря 2025 года. В Генштабе Польши объясняли, что эти самолеты все равно выводят из эксплуатации, заменяя их на более современные F-16 и FA-50. Уже в январе польское правительство объявило о планах отдать Украине до девяти таких истребителей.

Ранее в Минобороны Польши уже сообщали, что не будут передавать истребители Украине, так как в Киеве якобы отказались делиться дроновыми технологиями в обмен на самолеты.

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