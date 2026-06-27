Если путин готов к перемирию или мирному соглашению, то найдет номер Зеленского – Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что переговоры между Украиной и россией по завершению войны должны проходить без участия посредников, а если путин готов к миру, тогда он сам найдет способ связаться с президентом Украины.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу CBS News.

16 июня 2026, 17:13 Зеленский зовёт путина на разговор. Почему Киеву нужна встреча, которой боится Кремль Почему Киев продолжает добиваться личной встречи с путиным, несмотря на нежелание Кремля идти на прямой диалог? Какие возможности и риски несут такие переговоры для Украины, и способна ли одна встреча приблизить мир или стать новой политической ловушкой.

По словам Сикорского, наиболее эффективным форматом для возможного мирного процесса является прямой диалог между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором владимиром путиным.

«Лично я считаю, что лучше позволить россии и Украине вести прямые переговоры. Они уже договариваются по обмену телами погибших военных и военнопленных. Есть вопросы, в которых мы не хотим оказывать на них давление», – отметил глава польской дипломатии.

В то же время Сикорский подчеркнул, что Европа не может считаться нейтральной стороной в войне.

«Мы, европейцы, не занимаем нейтральную позицию между двумя сторонами. Мы поддерживаем жертву агрессии, а россия является агрессором», – подчеркнул он.

Глава польского МИД также заявил, что дальнейшее развитие мирного процесса зависит прежде всего от позиции Кремля.

«Мы считаем, что если путин действительно готов к прекращению огня, которое предложила Украина, или к заключению мирного соглашения, он найдет номер Зеленского», – сказал Сикорский.

Министр напомнил, что несмотря на полномасштабную войну Украина и россия продолжают контакты по гуманитарным вопросам, в частности по обмену военнопленными и возвращению тел погибших.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, Украина может оперативно принудить рф к миру, если международные партнеры выполнят обязательства по поддержке Киева, согласованные на саммите G7.

Со своей стороны в МЗС рф сначала говорили о готовности немедленно возобновить диалог, однако позже путин объявил, что основой для любых переговоров должны стать стамбульские соглашения.

Впоследствии в российском дипломатическом ведомстве также отметили, что Кремль не согласится на фиксацию нынешней линии разграничения как на условие для начала диалога о мире.

Тем временем Соединенные Штаты заявили о поддержке Украины, заметив, что время работает против Москвы, поэтому именно россия должна будет пойти на компромиссы ради заключения соглашения.

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