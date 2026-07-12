«Америка и мир потеряли решительного лидера»: в Украине отреагировали на смерть сенатора США Грэма

Президент Владимир Зеленский отреагировал на смерть американского сенатора Линдси Грэма, назвав его настоящим защитником свободы. Соболезнования также выразил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Об этом они написали в соцсетях.

12 июля 2026, 12:10 Трамп отреагировал на смерть сенатора Линдси Грэма Президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть сенатора Линдси Грэма. Он назвал его настоящим американским патриотом и одним из самых выдающихся сенаторов, которых знал.

«Он десять раз посещал Украину за годы полномасштабного вторжения россии и был здесь, вместе с нашими людьми, тогда, когда это было наиболее необходимо. Мы были в постоянном диалоге, которого мне будет не хватать. Только за последнюю неделю мы встречались дважды […] Америка и мир потеряли решительного лидера. Выражаем соболезнования семье Линдси, его близким и всем, кто имел честь работать вместе с ним», – написал Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также выразил соболезнования в связи со смертью Грэма. Он отметил, что сенатор только что был в Киеве с десятым визитом в Украину.

Сибига назвал Грэма настоящим другом Украины и одним из самых сильных голосов в поддержку борьбы против российской агрессии.

По словам министра, сенатор неизменно выступал за усиление санкций против россии и предоставление Украине возможностей, необходимых для защиты людей.

«Его лидерство, убеждения и непоколебимая преданность Украине никогда не будут забыты», – написал Сибига.

Напомним, Линдси Грэм умер вечером 11 июля после кратковременной и внезапной болезни.

По данным NBC News, работники экстренной помощи приезжали к дому 71-летнего Грэма в Вашингтоне на вызов об остановке сердца.

Президент США Дональд Трамп ранее также отреагировал на смерть сенатора Линдси Грэма.]Он назвал его настоящим американским патриотом и одним из самых выдающихся сенаторов, которых знал.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.