В Польше почтили память жертв Волынской трагедии

Мир
Читати українською
В Польше 11 июля прошли памятные мероприятия к годовщине Волынской трагедии. Почтение памяти проходит на фоне обострения дискуссий в польско-украинских отношениях.
Суспільне

В субботу, 11 июля, в Польше состоялись официальные мероприятия по почтению памяти жертв Волынской трагедии. Нынешние памятные церемонии проходят на фоне нового обострения дискуссий между Киевом и Варшавой.

Об этом сообщает корреспондентка Суспільного.

В Польше 11 июля отмечают День памяти жертв Волынской трагедии. На государственном уровне эта дата имеет официальное название «Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой».

Согласно польской официальной историографии, именно 11 июля 1943 года произошло так называемое «Кровавое воскресенье» – серия нападений на польское население Волыни во время Второй мировой войны.

В Варшаве в этот день отслужили католическую мессу в Полевом соборе Войска Польского, после чего состоялось возложение венков к памятнику жертвам трагедии. В богослужении приняли участие украинские дипломаты. В то же время представителей высшего руководства Польши на мероприятии не было.

Вместе с тем на 12 июля в Варшаве запланирован марш памяти жертв Волынской трагедии. По данным Суспільного, его организовывают представители польских праворадикальных политических сил, в частности Гжегож Браун и партия «Конфедерация польской короны», которая не входит в парламентскую партию «Конфедерация».

Ранее сообщалось, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 11 июля посетит Волынскую область и примет участие в мероприятиях по почтению памяти погибших в регионе во время Второй мировой войны.

Ранее «Слово и дело» обнародовало результаты исследования, посвященного отношениям Украины и Польши.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Польша Волынская область
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Новый лидер Ирана пообещал месть за смерть отца
Суд арестовал военного полка «Скеля», которого подозревают в избиении капеллана и подполковника
Иран начал восстанавливать поврежденные ядерные объекты – CNN
В Польше почтили память жертв Волынской трагедии
Войска россии атаковали УАБами Сумы, есть жертвы и раненые
В Киеве выросло число пострадавших после ночной атаки рф
Турция пытается избавиться от российских С-400 – СМИ
Суд отправил под стражу еще троих участников стычек с ТЦК во Львове
Рф ударила по критической инфраструктуре Чернигова, ранен сотрудник
Силы обороны поразили полигон оккупантов в Донецкой области и ряд других военных объектов рф
Больше новостей