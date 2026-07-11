В Польше почтили память жертв Волынской трагедии

В субботу, 11 июля, в Польше состоялись официальные мероприятия по почтению памяти жертв Волынской трагедии. Нынешние памятные церемонии проходят на фоне нового обострения дискуссий между Киевом и Варшавой.

Об этом сообщает корреспондентка Суспільного.

В Польше 11 июля отмечают День памяти жертв Волынской трагедии. На государственном уровне эта дата имеет официальное название «Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой».

Согласно польской официальной историографии, именно 11 июля 1943 года произошло так называемое «Кровавое воскресенье» – серия нападений на польское население Волыни во время Второй мировой войны.

В Варшаве в этот день отслужили католическую мессу в Полевом соборе Войска Польского, после чего состоялось возложение венков к памятнику жертвам трагедии. В богослужении приняли участие украинские дипломаты. В то же время представителей высшего руководства Польши на мероприятии не было.

Вместе с тем на 12 июля в Варшаве запланирован марш памяти жертв Волынской трагедии. По данным Суспільного, его организовывают представители польских праворадикальных политических сил, в частности Гжегож Браун и партия «Конфедерация польской короны», которая не входит в парламентскую партию «Конфедерация».

Ранее сообщалось, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 11 июля посетит Волынскую область и примет участие в мероприятиях по почтению памяти погибших в регионе во время Второй мировой войны.

Ранее «Слово и дело» обнародовало результаты исследования, посвященного отношениям Украины и Польши.

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