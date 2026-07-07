«Это в интересах Польши»: Туск заявил о поддержке Украины вопреки спорам

Варшава и впредь будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии, независимо от внутриполитических споров в Республике. Такой курс выбран страной прежде всего ради собственной безопасности.

На этом, как информирует Укринформ, акцентировал внимание премьер-министр Польши Дональд Туск перед заседанием Совета министров в Варшаве, комментируя участие польской делегации в саммите НАТО в Анкаре.

По словам главы польского правительства, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш и министр иностранных дел Радослав Сикорский прибыли в Анкару вместе с президентом РП Каролем Навроцким, чтобы подтвердить союзникам «стабильность польской политики в отношении российско-украинской войны».

«Наши союзники в НАТО должны знать, что польская политика в отношении российско-украинской войны стабильна и не будет зависеть от политических эмоций или политических игр между какими-либо партиями в Польше», – подчеркнул Туск.

7 июля 2026, 02:58 Польша рассекретила данные о военной помощи Украине: какая техника в списке Минобороны Польши рассекретило данные о военной помощи Украине, общая стоимость которой составляет 16,45 млрд. злотых. Среди переданного вооружения – танки, артиллерия, самолеты МиГ-29 и ракеты к системам ПВО Patriot.

В частности, он отметил, что Польша и дальше будет поддерживать Киев не только из соображений солидарности, а в первую очередь ради собственной безопасности.

«Польша будет поддерживать Украину в ее обороне от российской агрессии не только из-за порядочности и солидарности, а прежде всего ради нашей безопасности и национальных интересов», – сказал польский премьер-министр.

Отдельно Туск раскритиковал оппозиционных политиков, которые, по его словам, пытаются получить политические дивиденды на антиукраинской риторике.

«Если господа Качиньский, Менцен, Босак или Браун (лидеры правоконсервативных и националистических сил) хотят соревноваться за антиукраинские настроения, чтобы повысить популярность, то мы точно не будем в этом участвовать, а станем действовать наоборот», – подчеркнул глава правительства.

При этом он добавил, что Польша способна жестко отстаивать свои экономические интересы, в частности по защите фермеров от чрезмерного импорта украинской продукции. Однако вопросы военного сотрудничества и совместного противодействия россии остаются неизменным приоритетом.

«В вопросах безопасности, военного сотрудничества и обороны от россии мы и дальше будем тесно сотрудничать. Никакие политические выходки Брауна, Качиньского или Менцена этого не изменят», – добавил Туск подчеркнув, что в интересах Польши не допустить поражения Украины в войне.

7 июля 2026, 06:44 В Минобороны Польши заявили об актуальности вопроса передачи Украине МиГ-29 Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что вопрос передачи Украины истребителей МиГ-29 остается открытым.

«Не нужно любить Украину. Но каждый, кто имеет хоть немного здравого смысла и порядочности, понимает, что в интересах Польши, чтобы Украина не проиграла эту войну», – заявил премьер Польши.

Также Туск сообщил, что вся польская военная помощь Украине координируется с руководством НАТО.

«Все формы помощи очень тщательно согласуются с руководством НАТО. Мы действуем ответственно и благоразумно», – отметил он.

Главной целью Польши, по словам политика, остается недопущение усиления российской угрозы для страны, региона и всей Европы.

«Мы и в дальнейшем готовы работать для того, чтобы россия не представляла еще большей угрозы для Польши, нашего региона и Европы», – подытожил польский лидер.

Напомним, ранее экс-премьер Польши и лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский призвал блокировать вступление Украины в ЕС, пока Киев не изменит политику относительно «культа Бандеры», УПА и ОУН.

Также в правительстве Польши отмечали, что инициированный Зеленским законопроект «Об Украинском национальном пантеоне» может спровоцировать новый виток напряженности между странами.

Тем временем Туск заявлял, что Украина ищет пути для снижения напряжения в отношениях с Варшавой, и призвал Киев «примириться с историей».

Кроме этого стало известно, что вопрос о передаче Украине истребителей МиГ-29 Варшавой до сих пор остается открытым.

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