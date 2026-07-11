В НБУ объяснили, повлияет ли введение в обращение банкноты в 2000 гривен на инфляцию

Введение в Украине банкноты номиналом 2000 гривен не повлияет на инфляцию, поскольку не приведет к увеличению денежной массы в экономике.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Национального банка Украины.

30 июля 2025, 17:14 Копейки теряют актуальность: как менялся вид и номинал украинских денег Украинские гривны и копейки вошли в обращение в 1996 году, с тех пор банкноты и монеты многократно меняли дизайн и номинал: Сначала в обращение ввели купюры в 200, потом – 500, и в конце концов – 1000 гривен. Затем начали изымать мельчайшие монеты.

В регуляторе подчеркнули, что новые банкноты будут поступать в обращение только в обмен на безналичные средства или купюры других номиналов. Таким образом, общий объем денег в экономике не изменится, а значит оснований для ускорения инфляции нет.

В НБУ также отметили, что центральный банк постоянно печатает банкноты для замены изношенных и поврежденных, однако это также не влияет на уровень цен.

По словам специалистов, появление банкноты в 2000 гривен является следствием экономических изменений, а не причиной их. За последние семь лет среднемесячная зарплата в Украине выросла примерно в три раза, уровень цен – почти вдвое, а объем наличных в обращении, по данным НБУ, увеличился более чем вдвое.

«Когда банкнот слишком много – это по меньшей мере не удобно для населения. А еще это обуславливает большие расходы государства на денежное обращение. Выход банкнот нового номинала должен решить эту проблему», – указано в сообщении.

Напомним, 10 июля Национальный банк Украины объявил о введении в оборот новой банкноты номиналом 2000 гривен. Она появится в наличном обращении 4 сентября 2026 года. Новую банкноту посвятили украинскому поэту, правозащитнику и диссиденту Василию Стусу.

Стоит также отметить, что в июне регулятор ввел в обращение модифицированные банкноты номиналом 100 гривен. Главным изменением стало появление на оборотной стороне купюры лозунга «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!».

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