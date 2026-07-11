В НБУ объяснили, повлияет ли введение в обращение банкноты в 2000 гривен на инфляцию

Введение в Украине банкноты номиналом 2000 гривен не повлияет на инфляцию, поскольку не приведет к увеличению денежной массы в экономике.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы Национального банка Украины.
В регуляторе подчеркнули, что новые банкноты будут поступать в обращение только в обмен на безналичные средства или купюры других номиналов. Таким образом, общий объем денег в экономике не изменится, а значит оснований для ускорения инфляции нет.
В НБУ также отметили, что центральный банк постоянно печатает банкноты для замены изношенных и поврежденных, однако это также не влияет на уровень цен.
По словам специалистов, появление банкноты в 2000 гривен является следствием экономических изменений, а не причиной их. За последние семь лет среднемесячная зарплата в Украине выросла примерно в три раза, уровень цен – почти вдвое, а объем наличных в обращении, по данным НБУ, увеличился более чем вдвое.
«Когда банкнот слишком много – это по меньшей мере не удобно для населения. А еще это обуславливает большие расходы государства на денежное обращение. Выход банкнот нового номинала должен решить эту проблему», – указано в сообщении.
Напомним, 10 июля Национальный банк Украины объявил о введении в оборот новой банкноты номиналом 2000 гривен. Она появится в наличном обращении 4 сентября 2026 года. Новую банкноту посвятили украинскому поэту, правозащитнику и диссиденту Василию Стусу.
Стоит также отметить, что в июне регулятор ввел в обращение модифицированные банкноты номиналом 100 гривен. Главным изменением стало появление на оборотной стороне купюры лозунга «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!».
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