В Польше заявили, что ожидают «четких сигналов» от Украины из-за скандала с «героями УПА»

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что получил «положительные сигналы» от ряда топ-чиновников Украины, однако Варшава ожидает от Киева первого шага для деэскалации напряжения в двусторонних отношениях на фоне скандала вокруг УПА.

Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на заявление польского премьера во время пресс-конференции.

2 июня 2026, 20:03 Историческая ловушка: как популисты бьют по союзу Украины и Польши Как скандал вокруг УПА, заявления Навроцкого и Босака, а также судьба украинцев в Польше стали тестом на политическую зрелость двух государств.

Глава польского правительства отметил, что получил несколько сигналов от бывших и нынешних украинских политиков, в частности, от экс-президента Виктора Ющенко.

«Бывший президент Украины (…) обратился ко мне с очень искренним призывом в письме, чтобы мы попытались совместно поработать над этим прошлым и постарались сделать так, чтобы прошлое не определяло будущее, потому что если прошлое будет управлять нами, то будущее не будет простым», – рассказал Туск.

Согласно словам премьера, такие усилия важны, чтобы прошлое не управляло будущим, однако Варшава ждет взаимности.

В то же время, чиновник добавил, что ожидает «четкого сигнала» от Киева относительно решения украинского президента о наименовании подразделения в честь героев УПА.

«Мы ожидаем, что Украина сделает первый шаг после этого неудачного решения президента Украины Владимира Зеленского. Было бы хорошо услышать очень четкий сигнал со стороны Киева. Они пытаются, но мы все же хотели бы услышать это четко и уверенно», – заявил Туск.

Как известно, отношения между двумя странами переживают самый глубокий кризис с начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей польской государственной награды.

Навроцкий объяснил свое решение тем, что одна из украинских воинских частей получила название в честь подразделения Украинской повстанческой армии (УПА), которое, по польской оценке, причастно к массовым убийствам поляков во время Второй мировой войны.

Дональд Туск, который является политическим оппонентом Навроцкого, пытается снизить напряженность в отношениях. Он сообщил, что получил положительные сигналы после встречи министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с главой польского МИД Радославом Сикорским, которая состоялась в пятницу в Варшаве. При этом он призвал Украину «примириться с историей» на пути к вступлению в ЕС.

Напомним, ранее в правительстве Польши заявили, что инициированный Владимиром Зеленским законопроект «Об Украинском национальном пантеоне» может спровоцировать новый виток напряженности между странами.

Кроме того, во вторник, 7 июля, Европарламент рассмотрит отчет о евроинтеграционном прогрессе Украины. Польские депутаты уже подали к нему поправки, касающиеся Волынской трагедии и оценки деятельности УПА.

Также накануне экс-премьер Польши и лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский призвал блокировать вступление Украины в ЕС, пока Киев не изменит политику относительно «культа Бандеры», УПА и ОУН.

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