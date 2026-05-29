Навроцкий предлагает лишить Зеленского одного из орденов

Кароль Навроцкий предлагает рассмотреть вопрос о лишении Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла из-за решения Киева назвать подразделение ВСУ в честь Героев УПА.
Президент Польши Кароль Навроцкий инициирует рассмотрение вопроса о возможном лишении президента Украины Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла. Причиной стало решение Киева назвать одно из подразделений ВСУ в честь Героев УПА.

Об этом сообщает польский портал Onet.

По словам Навроцкого, вопрос должны вынести на заседание Капитулы Ордена Белого Орла, которое запланировано на 8 июня. Он отметил, что именно там предложил включить пункт о возможном лишении Зеленского награды, которую он получил в 2023 году от тогдашнего президента Польши Анджея Дуды.

Навроцкий резко раскритиковал решение украинского президента, заявив, что решение о присвоении Отдельному центру специальных операций «Север» ССО ВСУ наименования в честь Героев УПА «дает аргументы российской пропаганде». Он также утверждает, что это свидетельствует о якобы «неготовности Украины к европейским стандартам исторической памяти».

Решение Зеленского вызвало реакцию и со стороны польского МИД, которое заявило, что оно «ранило память о жертвах» Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии и может негативно повлиять на польско-украинский диалог.

В свою очередь, Киев объяснил, что название подразделения имеет целью восстановление исторических военных традиций и чествование боевого опыта украинских формирований.

Как известно, решение о возможном лишении ордена, даже в случае инициативы президента, требует процедуры рассмотрения в Капитуле и контрасигнации премьер-министра Польши.

Напомним, в апреле премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что криптовалютная компания, созданная при участии «российских денег», финансировала польских политиков и могла быть причастной к поддержке президентской кампании Кароля Навроцкого.

Как известно, Кароля Навроцкого избрали президентом Польши в июне прошлого года. Он набрал 50,89% голосов и обошел своего оппонента Рафала Тшасковского в борьбе за пост главы государства.

Ранее Навроцкий заявлял, что ожидает продолжения партнерства между Киевом и Варшавой. Но для этого, по его словам, необходимо решить «исторические вопросы».

