Новый лидер Ирана пообещал месть за смерть отца

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что месть за убийство его отца, бывшего верховного лидера Али Хаменеи, является «требованием народа» и должна быть осуществлена.

Об этом сообщает Reuters.

11 июля 2026, 09:21 Трамп заявил, что оставил план действий на случай своего убийства Ираном Трамп заявил, что угрозы со стороны Ирана существуют годами, а в случае покушения США дадут жесткий военный ответ.

Заявление Хаменеи опубликовали на фоне похорон Али Хаменеи. По данным материала, бывший верховный лидер Ирана погиб во время американо-израильских авиаударов 28 февраля.

«Мы обещаем отомстить за кровь погибшего лидера и всех мучеников этих двух войн, наказав преступных позорных убийц», – говорится в заявлении.

Хаменеи-младший также заявил, что эти люди, «чьи имена известны всем», до самой смерти будут нести с собой «несбыточную надежду на мирную смерть в своих кроватях».

По данным материала, местонахождение Моджтабы Хаменеи остается неизвестным для иранцев и остального мира с момента его назначения новым верховным лидером Ирана.

Отсутствие Хаменеи-младшего на основных похоронных церемониях бывшего верховного лидера было заметным и заставило аналитиков гадать о его планах.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники писал, что Израиль передал американской стороне новые разведданные, которые могут свидетельствовать о подготовке Ираном нового плана покушения на президента США.

Последние заявления прозвучали на фоне нового обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном. После атак на суда в Ормузском проливе Трамп отменил режим перемирия с Ираном, восстановил санкции против иранской нефти и приказал нанести почти 200 ударов по территории страны.

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