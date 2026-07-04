Российские спецслужбы готовят новую информационную кампанию вокруг Волынской трагедии

Российские спецслужбы готовят новую информационную операцию, направленную на ухудшение отношений между Украиной и Польшей. Для этого Кремль планирует использовать тему Волынской трагедии и распространить сфальсифицированные исторические материалы.

Об этом в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

2 июня 2026, 20:03 Историческая ловушка: как популисты бьют по союзу Украины и Польши Как скандал вокруг УПА, заявления Навроцкого и Босака, а также судьба украинцев в Польше стали тестом на политическую зрелость двух государств.

По его словам, координацию информационных операций, направленных на разжигание вражды между украинцами и поляками, осуществляет директор ФСБ россии Александр Бортников.

В ЦПД отметили, что 5 июля российские спецслужбы планируют обнародовать поддельные документы, якобы касающиеся событий Второй мировой войны и Волынской трагедии. Ожидается, что эти материалы будут распространять российские государственные медиа с целью спровоцировать новую волну дискуссий и конфликтов между двумя народами.

Кроме этого, в Центре зафиксировали активизацию российских ботоферм в Польше. Они массово распространяют манипулятивные сообщения, эмоциональные публикации и спекуляции вокруг исторических тем, пытаясь усилить общественное противостояние.

Ранее министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк также заявлял, что рф активно использует сети ботов, троллей и другие инструменты информационной войны для манипуляций вокруг польско-украинских исторических вопросов.

Напомним, 7 июля евродепутаты будут рассматривать доклад о прогрессе Украины на пути к членству в ЕС. Польские парламентарии внесли в документ поправки, касающиеся Волынской трагедии и деятельности Украинской повстанческой армии (УПА).

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Варшава не согласится на вступление Украины в Евросоюз, если Киев не откажется от чествования деятелей ОУН и УПА, в частности, Степана Бандеры.

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