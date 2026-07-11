Количество жертв землетрясений в Венесуэле превысило 4 тысячи человек

Количество погибших в результате разрушительных землетрясений, произошедших в Венесуэле 25 июня, увеличилось до 4118 человек. Еще 16 740 получили ранения, а тысячи людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает The Guardian.

13 марта 2025, 12:14 В Украине за три года зафиксировали больше 90 землетрясений В Украине с января 2022 года до марта 2025-го было зафиксировано 92 небольших землетрясений. Слово и дело сделало карту.

Официальные поисково-спасательные операции уже завершены, однако родственники погибших и пропавших продолжают самостоятельно разбирать завалы в надежде найти близких.

По оценкам Управления ООН по уменьшению риска стихийных бедствий, прямой ущерб жилищной и транспортной инфраструктуре составил около 37 млрд долларов. Организация Объединенных Наций также обратилась с призывом срочно выделить почти 300 млн. долларов для оказания помощи 1,3 млн. пострадавших.

СМИ отмечают, что исполняющий обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес призвала разморозить государственные активы за рубежом для финансирования восстановления страны. В частности, она обратилась к королю Британии Чарльзу III с просьбой разблокировать около 30 тонн венесуэльского золота, замороженного в рамках санкций.

Напомним, недавно сообщалось, что из-под обломков достали человека, который провел под завалами восемь суток. Эту эвакуацию назвали одной из самых сложных и уникальных за все время проведения спасательной операции.

Стоит также отметить, что президент Владимир Зеленский заявлял о готовности Украины присоединиться к ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Венесуэле.

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