Польша пригрозила блокировать вступление Украины в Евросоюз из-за чествования ОУН и УПА

Глава Минбороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не согласится на вступление Украины в Евросоюз, если Киев не откажется от чествования деятелей ОУН и УПА, в частности, Степана Бандеры.

Об этом говорится в интервью польского министра на канале Polsat News.

2 июня 2026, 20:03 Историческая ловушка: как популисты бьют по союзу Украины и Польши Как скандал вокруг УПА, заявления Навроцкого и Босака, а также судьба украинцев в Польше стали тестом на политическую зрелость двух государств.

Согласно его словам, у Украины будут серьезные проблемы со вступлением в Европейский союз, если она продолжит использовать ОУН и УПА в качестве национальных символов.

Польский чиновник пообещал, что Варшава будет занимать жесткую позицию и требовать от Киева отказаться от чествования лидеров украинского националистического движения.

«Мы не должны возводить на пьедестал тех, кто разрушает европейское сотрудничество. С Бандерой Украина не вступить в Европейский союз. Никто не будет указывать нам, как голосовать за вступление той или иной страны в Европейский союз», – сказал Косиняк-Камыш.

При этом Косиняк-Камыш подчеркнул, что каждая страна при вступлении в ЕС должна соблюдать строгие требования, в том числе и в отношении исторической памяти. Он заявил, что нельзя строить сотрудничество в блоке на уважении к фигурам или движениям, которые «вызывают боль, непринятие и распространяют ложь в отношении соседних стран блока», поскольку такое сотрудничество в рамках ЕС «становится невозможным».

В то же время, глава польского Минобороны согласился с предположением ведущего, что в Киеве якобы есть определенные политические силы, которые не хотят, чтобы Украина вступала в Евросоюз.

11 июня 2026, 12:26 Более половины поляков начали хуже относиться к украинцам после решения о «Героях УПА» – опрос 51,9% поляков заявили об ухудшении отношения к украинцам после решения президента Украины Владимира Зеленского о присвоении почетного названия «героев УПА» одному из украинских военных подразделений.

Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий отобрал у Владимира Зеленского Орден Белого Орила, который тот получил от Анджея Дуды. Украинский лидер вернул награду по почте, заявив, что Киев «не будет спорить».

Стоит отметить, что скандал возник после того, как президент Украины присвоил одному из подразделений Сил специальных операции почетное наименование в честь Героев УПА, объяснив это решение желанием восстановить исторические традиции украинской армии. В Польше это вызвало острую реакцию из-за исторической оценки деятельности УПА, которую значительная часть польского общества связывает с Волынской трагедией 1943 года.

В знак протеста от своих польских наград отказался ряд украинских деятелей, в частности глава ОПУ Кирилл Буданов, посол Василий Боднар, а также экс-президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Впоследствии Зеленский назвал такой шаг Навроцкого следствием внутриполитической борьбы в Польше, что угрожает двусторонним отношениям, и обратил внимание, что кавалерами Ордена до сих пор остаются противоречивые исторические фигуры.

Глава МИД Андрей Сибига обвинил Навроцкого в разрушении отношений с Украиной. Он заявил, что Киев не стремился создавать напряженные страницы в отношениях с Варшавой, но будет зеркально отвечать на недружественные и пренебрежительные шаги в отношении украинского государства.

Сам Навроцкий объяснил свое решение тем, что действия украинского президента якобы перешли «болевой порог» поляков.

Кроме этого, по данным СМИ, недавно в Польше заявили об «ухудшении отношений» после слов Зеленского о Национальном пантеоне.

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