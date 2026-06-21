«Время незамечания прошло»: Сибига обвинил Навроцкого в разрушении отношений с Украиной

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина не стремилась создавать напряженные страницы в отношениях с Польшей, но будет зеркалить недружественные и пренебрежительные шаги в отношении украинского государства. Так он прокомментировал скандал после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.
Об этом Сибига сказал в эфире телемарафона «Єдині новини».
По словам министра, Украина всегда конструктивно подходила к отношениям с Польшей и ценила полученную поддержку.
«Мы всегда конструктивно подходили, ценили наши отношения с Польшей, были благодарны за ту помощь, которую получали», – заявил Сибига.
В то же время глава МИД подчеркнул, что сейчас важно не политизировать чувствительные вопросы исторического прошлого. По его словам, сложные страницы в истории были, но их должны обсуждать историки.
«Пренебрежение к президенту Украины – это не только об орденах. Это о пренебрежении к украинскому воину, к украинскому народу, к нашему праву иметь историю. Мы этого толерировать не будем», – добавил он.
Сибига также заявил, что ни один президент другого государства не будет диктовать Украине ее историю.
«Мы будем зеркалить все шаги, особенно если эти шаги недружественные, пренебрежительные к нашей стране. Время незамечания прошло», – сказал министр.
Отдельно он раскритиковал президента Польши Кароля Навроцкого, заявив, что тот стал «разрушителем» положительных наработок в двусторонних отношениях.
«Навроцкий выступил разрушителем тех положительных наработок, которых мы достигли в последнее время. Недаром он получает аплодисменты из Москвы», – резюмировал Сибига.
Напомним, 19 июня Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла – высшей награды Польши, которой украинского президента наградил бывший глава польского государства Анджей Дуда.
На фоне этого ряд украинских чиновников и политиков заявили об отказе от польских наград. В частности, о таких решениях сообщили министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а также бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.
Сам Зеленский отправил свой орден польскому президенту по почте. Он заявил, что Украина «не будет спорить» с решением Польши, но выразил надежду, что «будущее подтвердит уважение к украинцам».
Скандал возник после того, как 26 мая Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ почетного наименования «имени Героев УПА». В документе указано, что целью решения является «восстановление исторических традиций национального войска».
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