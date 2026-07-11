В Затоке отдыхающий избил ветерана АТО металлической палкой

В Затоке Одесской области отдыхающий, по данным полиции, избил ветерана АТО металлической палкой по голове. Пострадавшего госпитализировали, а правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

26 июня 2026, 09:38 В Харькове мужчина напал с ножом на сотрудников ТЦК: один военный погиб, есть раненый В Харькове во время оповещения мужчина напал с ножом на военнослужащих ТЦК и СП. Один военный умер от полученных ранений, другого госпитализировали с травмами.

Инцидент произошел вечером на прошлой неделе. По данным правоохранителей, между двумя мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку.

В результате нападения ветеран получил травму головы. Его доставили в больницу.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины – умышленное средней тяжести телесное повреждение.

Точный характер и степень тяжести травм должны установить судебно-медицинские эксперты. Досудебное расследование продолжается, полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

В то же время военный и юрист Назарий Чокой в соцсетях написал, что ветерана якобы избили после того, как он сделал замечание из-за российской музыки.

По его словам, нападавший «душил потерпевшего арматурой на глазах у двух маленьких детей».

Также Чокой со ссылкой на жену пострадавшего сообщил, что у ветерана диагностировали сотрясение мозга, пробитую голову, сломанные нос и руку, а на лицо наложили швы.

Напомним, 8 июля во львовском микрорайоне Сихов во время вручения повесток сотрудниками ТЦК и СП вспыхнула потасовка. В разгар противостояния группа людей перевернула служебное авто военных. Конфликт начался из-за проверки документов мужчины, который, как оказалось, разыскивался за нарушение правил воинского учета. Его повезли на ВВК, а на месте осталась другая группа оповещения, с которой и произошел конфликт.

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