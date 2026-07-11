Взрыв складов в Вишневом: Зеленский сообщил о первых результатах расследования

Национальная безопасность
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Правоохранители уже установили лиц, допустивших размещение складов с оружием вблизи жилой застройки в Вишневом, сообщил президент.
Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах расследования взрыва на складах в Вишневом, произошедших после удара рф. По его словам, правоохранители уже установили должностных лиц, допустивших размещение складов с оружием вблизи жилой застройки.

Заявление прозвучало в рамках вечернего обращения главы государства к нации.

Кабмин выделит более 3 млрд гривен на восстановление ВишневогоКабмин поручил выделить более 3 млрд грн из резервного фонда на ликвидацию последствий российской атаки на город Вишневое.

Зеленский подчеркнул, что руководители двух государственных предприятий действовали с нарушением закона, должностных инструкций и действующих ограничений. Следователи также проверяют действия заместителей руководителей, ответственных за безопасность, а также других должностных лиц, которые могли быть причастны к принятию соответствующих решений.

«Конкретные должностные лица известны и позиция государства – каждый из них должен быть привлечен к справедливой ответственности. Мы все понимаем, что такое время войны, и каждый руководитель должен чувствовать, что от его решений или бездействия зависят жизнь людей», – заявил Зеленский.

Президент поручил СБУ вместе с другими правоохранительными органами провести проверку аналогичных предприятий, чтобы сделать невозможным повторение подобных трагедий.

Отдельно Зеленский сообщил, что власти готовят решение об усилении внутреннего контроля в структуре Укроборонпрома. Он отметил, что в состав концерна входят десятки предприятий, поэтому механизмы надзора за деятельностью их руководителей должны быть более эффективными.

Напомним, в ночь на 6 июля россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив, в том числе, 68 ракет различных типов. Под массированной атакой противника оказались Киев и область.

В Вишневом после российской атаки началась повторная детонация прямо в жилом районе, местные власти временно эвакуировали более 600 человек. В целом же результате российской атаки на Киевщину погибли 10 человек, еще 26 человек получили ранения.

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Владимир Зеленский Укроборонпром Жертвы Киевская область Склад
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