Суд арестовал военного полка «Скеля», которого подозревают в избиении капеллана и подполковника

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения военнослужащему полка «Скала», которого подозревают в жестоком избиении военного капеллана и подполковника в Харьковской области.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований в Telegram.

17 июня 2026, 12:23 Полк «Скала»: что известно о гибели новобранцев, позиция командования и омбудсмена Смерть новобранцев в полку «Скала». Что известно о скандале, связанном с возможным избиением военнослужащих, и о расследовании случившегося.

По решению суда, подозреваемый будет находиться под стражей до 7 сентября 2026 года без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, правоохранители установили два отдельных эпизода применения физического насилия, которые произошли в 2025 году.

Первый инцидент, по информации ГБР, произошел в мае вблизи одного из сел Изюмского района Харьковской области. Во время конфликта между военными подразделениями из-за размещения личного состава и техники военный капеллан пытался уладить ситуацию мирным путем и предложил обратиться к командованию. Однако, как утверждает следствие, подозреваемый несколько раз ударил капеллана кулаком по лицу. Потерпевшего госпитализировали со сотрясением головного мозга и переломом челюсти.

Второй случай произошел в июне в городе Барвенково. Тогда военнослужащий напал на старшего по званию подполковника, повалил его на землю и нанес многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу. В результате избиения офицер получил перелом ребра.

Подозреваемому инкриминируют нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и применение насилия в отношении начальника в условиях военного положения. В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В ГБР также сообщили, что следователи продолжают проверять информацию о возможных других случаях физического насилия, незаконного лишения свободы, угроз оружием, ненадлежащего обращения и ненаказания медицинской помощи военнослужащим в местах распределения и обучения полка «Скала».

Напомним, резонанс вокруг «Скалы» усилился после журналистского расследования «Бабеля», в котором, со ссылкой на показания очевидцев, говорилось о возможных системных нарушениях прав военнослужащих. В частности, описываются случаи вероятных пыток, жестокого обращения и гибели по меньшей мере 26 человек при разных обстоятельствах.

После этого уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец инициировал срочную проверку заявлений об издевательствах над бойцами в 425-м отдельном штурмовом полку. Впоследствии командира этого полка Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время расследования.

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