Турция пытается избавиться от российских С-400 – СМИ

Турция ведет переговоры с россией о передаче зенитно-ракетных комплексов С-400 третьей стране. В Анкаре рассчитывают, что такой шаг поможет устранить главное препятствие для возвращения к программе закупки американских истребителей пятого поколения F-35.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, турецкие власти активизировали консультации с Москвой в последние недели. На данный момент С-400 остаются на вооружении Турции, но фактически не используются. Если россия согласится, комплексы могут передать третьей стране. Ее название пока не разглашают. В Кремле официального ответа на это предложение не предоставили. Пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков назвал этот вопрос «чрезвычайно деликатным».

Ранее Анкара также предлагала Вашингтону компромиссный вариант – оставить С-400 в Турции, но разрешить США контролировать их эксплуатацию, чтобы исключить риски для технологий F-35. Однако американская сторона это предложение отклонила.

Переговоры с Москвой начались накануне саммита НАТО, во время которого президент США Дональд Трамп допустил возможность пересмотра ограничений на продажу Турции истребителей F-35. В то же время американские сенаторы подчеркнули, что даже передача российских комплексов другому государству может не устранить все риски для безопасности программы F-35.

Также сообщалось, что ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган предлагал вернуть приобретенные комплексы рф, однако эта инициатива не получила поддержки.

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