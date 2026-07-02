Число жертв землетрясений в Венесуэле приближается к 2300 человек, десятки тысяч пропавших без вести

Число жертв двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле, возросло до 2295 человек. Еще десятки тысяч людей в стране остаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на заявления спикера Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригеса и временно исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.

«В Венесуэле после землетрясений 24 июня погибли 2295 человек и более 11 000 человек получили ранения. Тысячи перемещенных выживших живут в переполненных временных убежищах», – говорится в сообщении.

По предварительным данным ООН, на данный момент около 50 тысяч человек все еще считаются пропавшими без вести.

По словам спикера Нацассамблеи, последствия землетрясений переросли в крупный медицинский кризис, который может унести еще больше жизней в течение ближайших дней и недель, если его быстро не взять под контроль.

Как отмечается, чрезвычайная ситуация выявила хроническую нехватку врачей в Венесуэле, что является результатом многолетнего экономического кризиса, недофинансирования и эмиграции. Стихийное бедствие может вызвать вспышки заболеваний в наиболее пострадавших общинах.

При этом уточняется, что в наиболее пострадавшем городе Ла-Гуайра большинство разрушенных зданий помечены буквой D, что означает отсутствие признаков жизни под завалами.

Также в.о. президента Венесуэлы Родригес объявила семидневный национальный траур в стране.

Как известно, землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в прошлую среду. В результате ударов более 770 зданий были полностью или частично разрушены. После основных толчков страну продолжают накрывать афтершоки, в частности, в воскресенье были зафиксированы новые землетрясения магнитудой 4,2 и 4,5.

Напомним, вчера утром, 1 июля, число жертв двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле, возросло до 1943 человек.

Почти одновременно с Венесуэлой на севере Японии утром, 25 июня, произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр толчков был локализован вблизи северо-восточного побережья острова Хонсю.

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