Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 2500 человек

В Венесуэле число погибших в результате двух мощных землетрясений возросло до 2 595 человек. Спасательные операции продолжаются уже более недели и в значительной степени остаются под руководством волонтеров из-за нехватки техники и задержек с государственной помощью.

Об этом сообщает Reuters.

3 июля 2026, 04:58 В Венесуэле мужчины достали живым из-под завалов спустя восемь дней после землетрясения В Венесуэле спасатели спасли мужчину, который провел восемь дней под завалами после разрушительных землетрясений. Он выжил благодаря бетонной конструкции, которая защитила его от 140 тонн обломков.

О новом количестве жертв сообщила исполняющая обязанности президента страны Дельси Родригес, которая впервые после прихода к власти в январе провела масштабную пресс-конференцию и отвергла обвинения в медленной реакции правительства.

Как известно, землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли 24 июня, сильнее всего пострадал северный штат Ла-Гуайра, где разрушены жилые кварталы и инфраструктура. По словам Родригес, правительство сразу мобилизовало тысячи сотрудников, а сейчас в спасательных операциях задействовано около 19 тысяч человек.

В то же время, по данным Reuters, основную тяжесть поисково-спасательных работ в первые дни после катастрофы взяли на себя гражданские — волонтеры, медики, студенты и местные жители. Они вручную разбирали завалы, часто без достаточной техники и с задержками в поставках гуманитарной помощи.

ООН, по данным агентства, уже готовит тысячи мешков для тел погибших, а Геологическая служба США оценивает, что число жертв может превысить 10 тысяч человек. Официальные списки пропавших без вести также остаются очень большими — десятки тысяч людей.

В зоне бедствия работают как местные больницы, так и временные медицинские пункты, в частности полевой госпиталь ВМС Бразилии и импровизированные клиники в общественных зданиях. Спасательные операции продолжаются. Отдельно власти сообщили о задержании нескольких сотрудников полиции, которых подозревают в мародёрстве на местах разрушений.

Правительство Венесуэлы также заявило о создании фонда восстановления объёмом 200 млн долларов в сотрудничестве с МВФ для реконструкции разрушенного жилья и инфраструктуры.

Напомним, землетрясение века накрыло Венесуэлу 25 июня. С тех пор в стране продолжаются поисково-спасательные работы. Ранее сообщалось, что в результате землетрясений в Венесуэле погибли почти 2,3 тысячи человек, ещё десятки тысяч считаются пропавшими без вести.

Также накануне стало известно, что в Венесуэле спасатели извлекли живым мужчину, который провёл под завалами восемь суток после двух мощных землетрясений. Его спасение назвали одним из самых сложных за всю спасательную операцию.

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