Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 2500 человек

Мир
Читати українською
В Венесуэле в результате двух мощных землетрясений погибли 2 595 человек. Спасательные операции продолжаются уже более недели, значительную часть работ выполняют волонтеры.
Фото Ariana Cubillos/AP Photo/Ariana Cubillos

В Венесуэле число погибших в результате двух мощных землетрясений возросло до 2 595 человек. Спасательные операции продолжаются уже более недели и в значительной степени остаются под руководством волонтеров из-за нехватки техники и задержек с государственной помощью.

Об этом сообщает Reuters.

В Венесуэле мужчины достали живым из-под завалов спустя восемь дней после землетрясенияВ Венесуэле спасатели спасли мужчину, который провел восемь дней под завалами после разрушительных землетрясений. Он выжил благодаря бетонной конструкции, которая защитила его от 140 тонн обломков.

О новом количестве жертв сообщила исполняющая обязанности президента страны Дельси Родригес, которая впервые после прихода к власти в январе провела масштабную пресс-конференцию и отвергла обвинения в медленной реакции правительства.

Как известно, землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли 24 июня, сильнее всего пострадал северный штат Ла-Гуайра, где разрушены жилые кварталы и инфраструктура. По словам Родригес, правительство сразу мобилизовало тысячи сотрудников, а сейчас в спасательных операциях задействовано около 19 тысяч человек.

В то же время, по данным Reuters, основную тяжесть поисково-спасательных работ в первые дни после катастрофы взяли на себя гражданские — волонтеры, медики, студенты и местные жители. Они вручную разбирали завалы, часто без достаточной техники и с задержками в поставках гуманитарной помощи.

ООН, по данным агентства, уже готовит тысячи мешков для тел погибших, а Геологическая служба США оценивает, что число жертв может превысить 10 тысяч человек. Официальные списки пропавших без вести также остаются очень большими — десятки тысяч людей.

В зоне бедствия работают как местные больницы, так и временные медицинские пункты, в частности полевой госпиталь ВМС Бразилии и импровизированные клиники в общественных зданиях. Спасательные операции продолжаются. Отдельно власти сообщили о задержании нескольких сотрудников полиции, которых подозревают в мародёрстве на местах разрушений.

Правительство Венесуэлы также заявило о создании фонда восстановления объёмом 200 млн долларов в сотрудничестве с МВФ для реконструкции разрушенного жилья и инфраструктуры.

Напомним, землетрясение века накрыло Венесуэлу 25 июня. С тех пор в стране продолжаются поисково-спасательные работы. Ранее сообщалось, что в результате землетрясений в Венесуэле погибли почти 2,3 тысячи человек, ещё десятки тысяч считаются пропавшими без вести.

Также накануне стало известно, что в Венесуэле спасатели извлекли живым мужчину, который провёл под завалами восемь суток после двух мощных землетрясений. Его спасение назвали одним из самых сложных за всю спасательную операцию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Венесуэла Пострадавшие Землетрясение Жертвы Спасательная операция Раненые Погибшие
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Выдают себя за СБУ: спецслужбы рф массово вызывают на фейковые допросы украинцев
Антикоррупционный суд отказался закрыть дело нардепа Шевченко
статьяНаказание «кнопкодавов», запрет на прогулы, народное вето: как выполняет обещания Руслан Стефанчук
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 2500 человек
Премьер-министр Молдовы объявил об отставке
Генпрокурор назвал имя организатора массированной атаки рф на Киев 2 июля
ВАКС отказался конфисковать активы экс-депутата из Николаевщины
В Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха: что известно
САП обжаловала отказ в заочном следствии по экс-замруководителя ОП
Стало известно количество и состояние госпитализированных в результате удара рф по Киеву
Больше новостей