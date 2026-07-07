Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 3500 человек, поиски продолжаются

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В Венесуэле количество погибших в результате двух мощных землетрясений выросло до 3535 человек. Почти 18 тысяч людей остаются без домов, а спасатели продолжают поиски.
Фото MIGUEL MEDINA/Pool via REUTERS

Количество погибших в результате двух мощных землетрясений в Венесуэле выросло до 3535 человек. Почти 18 тысяч людей остаются без жилья из-за последствий стихийного бедствия, которое более недели назад поразило столицу страны Каракас и прибрежные районы.

Об этом сообщает Reuters.

В Венесуэле мужчины достали живым из-под завалов спустя восемь дней после землетрясенияВ Венесуэле спасатели спасли мужчину, который провел восемь дней под завалами после разрушительных землетрясений. Он выжил благодаря бетонной конструкции, которая защитила его от 140 тонн обломков.

По данным властей, в результате землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, которые произошли 24 июня с разницей в несколько секунд, еще 16 740 человек получили травмы, а 17 854 жителя остались без домов.

Больше всего пострадал прибрежный регион Ла-Гуайра, где продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидация последствий катастрофы. В то же время в Каракасе и Ла-Гуайре не менее 12 800 человек размещены в 80 временных убежищах.

Представитель Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Маврикио Серпа Кальдерон предупредил о рисках для здоровья людей в местах временного проживания. Среди основных угроз он назвал перенаселенность, проблемы с доступом к безопасной питьевой воде, санитарией, вентиляцией и утилизацией отходов.

По его словам, в таких условиях могут распространяться респираторные инфекции, диарея, кожные заболевания, инфекции ран, а также болезни, которым можно предотвратить вакцинацией, в частности столбняк, корь, краснуха, дифтерия, коклюш и полиомиелит.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что правительство надлежащим образом реагирует на последствия катастрофы, однако жители страны и международные гуманитарные организации, в частности Международный комитет спасения, раскритиковали действия властей, назвав их запоздалыми и недостаточными.

В Ла-Гуайре 6 июля проходили захоронения погибших. Организация Объединенных Наций заявила, что продолжает наращивать гуманитарную помощь в координации с венесуэльскими властями. По словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, в пострадавших районах до сих пор работают поисково-спасательные группы, а также прибывают специализированные инженерные команды и медицинские работники.

Напомним, «землетрясение века» сотрясло Венесуэлу 25 июня, и поисково-спасательные работы в стране не прекращаются ни на мгновение. Ранее сообщалось почти о 3 тысячах погибших, тогда как десятки тысяч людей все еще считались пропавшими без вести.

Также накануне из-под обломков живой достали человека, который провел под завалами восемь суток. Эту эвакуацию назвали одной из самых сложных и уникальных за все время проведения спасательной операции.

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