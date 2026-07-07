Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 3500 человек, поиски продолжаются

Количество погибших в результате двух мощных землетрясений в Венесуэле выросло до 3535 человек. Почти 18 тысяч людей остаются без жилья из-за последствий стихийного бедствия, которое более недели назад поразило столицу страны Каракас и прибрежные районы.

Об этом сообщает Reuters.

3 июля 2026, 04:58 В Венесуэле мужчины достали живым из-под завалов спустя восемь дней после землетрясения В Венесуэле спасатели спасли мужчину, который провел восемь дней под завалами после разрушительных землетрясений. Он выжил благодаря бетонной конструкции, которая защитила его от 140 тонн обломков.

По данным властей, в результате землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, которые произошли 24 июня с разницей в несколько секунд, еще 16 740 человек получили травмы, а 17 854 жителя остались без домов.

Больше всего пострадал прибрежный регион Ла-Гуайра, где продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидация последствий катастрофы. В то же время в Каракасе и Ла-Гуайре не менее 12 800 человек размещены в 80 временных убежищах.

Представитель Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Маврикио Серпа Кальдерон предупредил о рисках для здоровья людей в местах временного проживания. Среди основных угроз он назвал перенаселенность, проблемы с доступом к безопасной питьевой воде, санитарией, вентиляцией и утилизацией отходов.

По его словам, в таких условиях могут распространяться респираторные инфекции, диарея, кожные заболевания, инфекции ран, а также болезни, которым можно предотвратить вакцинацией, в частности столбняк, корь, краснуха, дифтерия, коклюш и полиомиелит.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что правительство надлежащим образом реагирует на последствия катастрофы, однако жители страны и международные гуманитарные организации, в частности Международный комитет спасения, раскритиковали действия властей, назвав их запоздалыми и недостаточными.

В Ла-Гуайре 6 июля проходили захоронения погибших. Организация Объединенных Наций заявила, что продолжает наращивать гуманитарную помощь в координации с венесуэльскими властями. По словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, в пострадавших районах до сих пор работают поисково-спасательные группы, а также прибывают специализированные инженерные команды и медицинские работники.

Напомним, «землетрясение века» сотрясло Венесуэлу 25 июня, и поисково-спасательные работы в стране не прекращаются ни на мгновение. Ранее сообщалось почти о 3 тысячах погибших, тогда как десятки тысяч людей все еще считались пропавшими без вести.

Также накануне из-под обломков живой достали человека, который провел под завалами восемь суток. Эту эвакуацию назвали одной из самых сложных и уникальных за все время проведения спасательной операции.

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