США и Канада откроют международный мост между странами

Президент США Дональд Трамп заявил, что 27 июля откроется международный мост, который соединит Виндзор в канадской провинции Онтарио и Детройт в штате Мичиган. Ранее он угрожал не допустить открытия этого объекта.

Об этом Трамп написал в Truth Social.

10 февраля 2026, 09:55 Трамп пригрозил заблокировать открытие нового моста между США и Канадой Трамп выразил недовольство условиями открытия нового моста через реку Детройт и пригрозил блокировкой открытия до переговоров с Канадой.

Американский президент заявил, что ему удалось добиться «намного лучшей сделки» для США.

«Мне удалось добиться НАМНОГО ЛУЧШЕЙ СДЕЛКИ для Америки... Предыдущее соглашение было для меня неприемлемым! Новое соглашение – отличное и справедливое. Спасибо и поздравляю правительство Канады. Пусть это замечательное новое сооружение принесет нам обоим много лет успеха», – написал он.

Напомним, в феврале Трамп заявлял, что не позволит открыть этот мост. По его словам, бывший президент США Барак Обама позволил Канаде строить объект фактически без американских материалов, в частности стали, то есть в обход программы «Покупай американское».

Также Трамп упоминал тарифы на американские молочные продукты и заявлял, что Канада не ставит на полки напитки из США.

Тогда он подчеркивал, что Вашингтон не разрешит строительство объекта, пока США не получат компенсацию от Канады.

После этого, по словам Трампа, американские и канадские представители должны были начать переговоры по этому вопросу.

24 января сообщалось, что Трамп заявил о намерении ввести 100% таможенный тариф на все канадские товары в ответ на торговое соглашение Канады с Китаем.

После этого заявления премьер-министр Канады Марк Карни подчеркнул, что правительство страны не планирует подписывать новое соглашение с Китаем, стороны решили лишь отдельные вопросы, в частности по экспорту электромобилей, рыбы и сельскохозяйственной продукции.

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