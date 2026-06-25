Украина готова предоставить Венесуэле помощь после землетрясений – президент

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины присоединиться к ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Венесуэле, которое привело к многочисленным жертвам и пострадавшим.
Заявление было опубликовано в соцсети X.
«Наши соболезнования всем пострадавшим семьям. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым и сил всем, кто разбирает завалы и работает, чтобы спасать жизнь», – написал глава государства.
По словам президента, Украина готова предоставить практическую помощь венесуэльской стороне. В частности, речь идет о возможном привлечении украинских спасателей к работам по поиску людей под завалами.
«Сейчас мы находимся в коммуникации с венесуэльской стороной и европейцами и ожидаем ответа на наше предложение», – добавил Зеленский.
Напомним, северное побережье Венесуэлы вечером 24 июня всколыхнули два мощных землетрясения, которые произошли друг за другом с разницей менее чем в минуту. В результате стихии были разрушены здания, а власти объявили чрезвычайное положение. По последней информации, погибли 188 человек, еще более 1500 получили травмы и ранения.
Почти одновременно с Венесуэлой на севере Японии сегодня утром, 25 июня, произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр толчков был локализован вблизи северо-восточного побережья острова Хонсю.
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