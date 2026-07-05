Почти 3 тысячи погибших: в Венесуэле обновили данные о последствиях землетрясений

В Венесуэле продолжает расти число жертв мощных землетрясений, произошедших 24 июня. По последним официальным данным, погибли уже 2954 человека, еще 16 592 получили ранения.

Об этом сообщает Bloomberg.

3 июля 2026, 04:58 В Венесуэле мужчины достали живым из-под завалов спустя восемь дней после землетрясения В Венесуэле спасатели спасли мужчину, который провел восемь дней под завалами после разрушительных землетрясений. Он выжил благодаря бетонной конструкции, которая защитила его от 140 тонн обломков.

По сравнению с предыдущим днем число погибших выросло более чем на 300 человек, а число раненых увеличилось примерно на четыре тысячи.

Наибольшим разрушениям подвергся северный прибрежный штат Ла-Гуайра, где произошли землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. С момента основных толчков сейсмологи зафиксировали уже 890 афтершоков.

Семьи людей, которые до сих пор считаются пропавшими без вести, призывают власти активизировать поисково-спасательные работы.

Власти Венесуэлы пока не обнародовали официальных данных о количестве пропавших. В то же время представители оппозиции утверждают, что более 32 тысяч человек остаются пропавшими или их местонахождение неизвестно.

В Организации Объединенных Наций и других международных организациях предупреждают, что окончательное число жертв может превысить 10 тысяч человек из-за масштаба разрушений и сложности проведения спасательной операции.

Напомним, «землетрясение века» всколыхнуло Венесуэлу 25 июня, и поисково-спасательные работы в стране не прекращаются ни на мгновение. Ранее сообщалось о почти 2,5 тысячах погибших, тогда как десятки тысяч человек все еще считались пропавшими без вести.

Также накануне из-под обломков живым достали человека, который провел под завалами восемь суток. Эту эвакуацию назвали одной из самых сложных и уникальных за все время проведения спасательной операции.

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