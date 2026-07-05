Почти 3 тысячи погибших: в Венесуэле обновили данные о последствиях землетрясений

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Официальное число погибших в результате двух мощных землетрясений в Венесуэле выросло до 2954 человек. Еще более 16,5 тысячи человек получили ранения, а десятки тысяч считаются пропавшими без вести.
фото: Bloomberg

В Венесуэле продолжает расти число жертв мощных землетрясений, произошедших 24 июня. По последним официальным данным, погибли уже 2954 человека, еще 16 592 получили ранения.

Об этом сообщает Bloomberg.

В Венесуэле мужчины достали живым из-под завалов спустя восемь дней после землетрясенияВ Венесуэле спасатели спасли мужчину, который провел восемь дней под завалами после разрушительных землетрясений. Он выжил благодаря бетонной конструкции, которая защитила его от 140 тонн обломков.

По сравнению с предыдущим днем число погибших выросло более чем на 300 человек, а число раненых увеличилось примерно на четыре тысячи.

Наибольшим разрушениям подвергся северный прибрежный штат Ла-Гуайра, где произошли землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. С момента основных толчков сейсмологи зафиксировали уже 890 афтершоков.

Семьи людей, которые до сих пор считаются пропавшими без вести, призывают власти активизировать поисково-спасательные работы.

Власти Венесуэлы пока не обнародовали официальных данных о количестве пропавших. В то же время представители оппозиции утверждают, что более 32 тысяч человек остаются пропавшими или их местонахождение неизвестно.

В Организации Объединенных Наций и других международных организациях предупреждают, что окончательное число жертв может превысить 10 тысяч человек из-за масштаба разрушений и сложности проведения спасательной операции.

Напомним, «землетрясение века» всколыхнуло Венесуэлу 25 июня, и поисково-спасательные работы в стране не прекращаются ни на мгновение. Ранее сообщалось о почти 2,5 тысячах погибших, тогда как десятки тысяч человек все еще считались пропавшими без вести.

Также накануне из-под обломков живым достали человека, который провел под завалами восемь суток. Эту эвакуацию назвали одной из самых сложных и уникальных за все время проведения спасательной операции.

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Венесуэла Землетрясение Жертвы Спасательная операция
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