Землетрясения в Венесуэле: количество погибших приближается к 2000 человек

Число жертв двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле, возросло до 1943 человек. Еще тысячи людей в стране остаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает Тhe Guardian со ссылкой на заявление главы Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса.
Согласно его словам, по состоянию на вторник, 30 июня, более 10 570 человек получили ранения и травмы. Повреждено около 900 зданий, из них 189 разрушены полностью, а более 650 обрушились частично.
При этом, по данным первоначальной оценки спутниковых снимков NASA, речь идет о возможности гораздо более серьезных и масштабных повреждений. Исследователи из Университета штата Орегон пришли к выводу, что «приблизительно 58 870 зданий, вероятно, были повреждены или разрушены в регионе».
Миграционное агентство ООН отмечает, что от стихийного бедствия могут пострадать до 6,8 миллиона человек, которым понадобятся жилье, вода, канализация, медицинское обслуживание и предметы первой необходимости.
В то же время, ВОЗ бьет тревогу на фоне потенциальных вспышек заболеваний, поскольку медицинские учреждения Венесуэлы перегружены и повреждены.
В ВОЗ также заявили о проблемах с оказанием акушерской помощи и задержках с проведением операций, поскольку часть медиков пропала без вести, а оставшимся трудно справиться с большим напливом пострадавших. Кроме того, организация выявила проблемы с ненадлежащей регистрацией жертв и отслеживанием пропавших без вести людей.
Как известно, землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в прошлую среду. В результате ударов более 770 зданий были полностью или частично разрушены. После основных толчков страну продолжают накрывать афтершоки, в частности, в воскресенье были зафиксированы новые землетрясения магнитудой 4,2 и 4,5.
Напомним, сегодня утром число жертв двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле, возросло до 1719 человек.
Почти одновременно с Венесуэлой на севере Японии утром, 25 июня, произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр толчков был локализован вблизи северо-восточного побережья острова Хонсю.
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