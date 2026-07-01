Землетрясения в Венесуэле: количество погибших приближается к 2000 человек

Число жертв двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле, возросло до 1943 человек. Еще тысячи людей в стране остаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Тhe Guardian со ссылкой на заявление главы Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса.

25 июня 2026, 21:47 Украина готова предоставить Венесуэле помощь после землетрясений – президент Президент Зеленский заявил о готовности Украины присоединиться к ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле.

Согласно его словам, по состоянию на вторник, 30 июня, более 10 570 человек получили ранения и травмы. Повреждено около 900 зданий, из них 189 разрушены полностью, а более 650 обрушились частично.

При этом, по данным первоначальной оценки спутниковых снимков NASA, речь идет о возможности гораздо более серьезных и масштабных повреждений. Исследователи из Университета штата Орегон пришли к выводу, что «приблизительно 58 870 зданий, вероятно, были повреждены или разрушены в регионе».

Миграционное агентство ООН отмечает, что от стихийного бедствия могут пострадать до 6,8 миллиона человек, которым понадобятся жилье, вода, канализация, медицинское обслуживание и предметы первой необходимости.

В то же время, ВОЗ бьет тревогу на фоне потенциальных вспышек заболеваний, поскольку медицинские учреждения Венесуэлы перегружены и повреждены.

В ВОЗ также заявили о проблемах с оказанием акушерской помощи и задержках с проведением операций, поскольку часть медиков пропала без вести, а оставшимся трудно справиться с большим напливом пострадавших. Кроме того, организация выявила проблемы с ненадлежащей регистрацией жертв и отслеживанием пропавших без вести людей.

Как известно, землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в прошлую среду. В результате ударов более 770 зданий были полностью или частично разрушены. После основных толчков страну продолжают накрывать афтершоки, в частности, в воскресенье были зафиксированы новые землетрясения магнитудой 4,2 и 4,5.

Напомним, сегодня утром число жертв двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле, возросло до 1719 человек.

Почти одновременно с Венесуэлой на севере Японии утром, 25 июня, произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр толчков был локализован вблизи северо-восточного побережья острова Хонсю.

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