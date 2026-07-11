Иран начал восстанавливать поврежденные ядерные объекты – CNN

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Иран начал восстановление своей ядерной инфраструктуры, которая получила повреждения в ходе ударов американской армии.
Фото: AP

Власти Ирана начали восстановление своей ядерной инфраструктуры, которая получила повреждения в ходе ударов американской армии.

Об этом сообщает CNN после анализа полученных спутниковых снимков.

На спутниковых изображениях зафиксированы признаки строительных работ на территории объектов, которые могут быть связаны с ядерной программой Ирана.

Иран начал восстановление своей ядерной инфраструктуры, которая получила повреждения в ходе ударов американской армии.
Фото: CNNИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

CNN отмечает, что такая активность вызывает вопрос возможного нарушения Тегераном меморандума о взаимопонимании, подписанного с США в конце июня. В то же время телеканал напоминает, что президент США Дональд Трамп фактически подверг сомнению дальнейшее действие договоренностей, санкционировав новые удары по территории Ирана.

Напомним, 8 июля Трамп заявил, что договоренность о прекращении огня с Ираном больше не действует после того, как Соединенные Штаты нанесли новую серию ударов по иранским целям.

После этого США нанесли новую серию ударов по территории Ирана, атаковав почти сотню целей. В ответ Тегеран атаковал американские военные объекты в двух странах Ближнего Востока.

При этом, по данным СМИ, США и Иран продолжают переговоры вопреки новому обмену ударами.

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