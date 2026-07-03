В Венесуэле мужчины достали живым из-под завалов спустя восемь дней после землетрясения

В Венесуэле спасатели извлекли живым мужчину, который провел под завалами восемь суток после двух мощных землетрясений. Его спасение назвали одним из самых сложных за всю спасательную операцию.

Об этом сообщает BBC.

2 июля 2026, 13:23 Число жертв землетрясений в Венесуэле приближается к 2300 человек, десятки тысяч пропавших без вести В Венесуэле в результате двух мощных землетрясений погибли уже 2295 человек, еще более 11 000 получили ранения. Под завалами продолжают искать десятки тысяч человек.

Спасенным оказался охранник Эрнан Гиль. Во время землетрясений 24 июня он находился в бетонной будке на подземной парковке возле торгового центра. Именно эта конструкция, по словам спасателей, образовала защитное пространство и спасла мужчину от 140 тонн обломков.

Спасатели нашли Гиля еще за несколько дней до его вызволения, услышав слабые крики о помощи. С тех пор они непрерывно прокладывали туннели к месту, где находился мужчина. Из-за нестабильности завалов проходы несколько раз обваливались, что значительно усложняло операцию.

Пока продолжалась спасательная миссия, мужчине передавали воду, защитную маску, очки и подключили внутривенное питание.

В спасении принимали участие команды из Венесуэлы, Чили, Коста-Рики, Сальвадора, Мексики, Португалии и США.

По словам медиков, после освобождения Эрнан Гиль находился в удовлетворительном состоянии и почти не имел серьезных травм.

Напомним, землетрясение века накрыло Венесуэлу 25 июня. С тех пор в стране продолжаются поисково-спасательные работы. По последним официальным данным, в результате землетрясений в Венесуэле погибли почти 2,3 тысячи человек, еще десятки тысяч считаются пропавшими без вести.

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