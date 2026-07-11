Скандал с дроном у Греции: Украина заявила, что продолжит атаковать суда рф

Украина сообщила Греции, что продолжит атаковать российские суда в открытом море. Это произошло несмотря на дипломатический скандал после обнаружения украинского морского дрона возле греческого острова.

Об этом пишет Euractiv со ссылкой на дипломатические источники в Афинах.

6 июня 2026, 09:35 Скандал с дроном в Греции: Украина официально извинилась перед Афинами Украина официально извинилась перед Грецией после инцидента с морским дроном, который обнаружили у острова Лефкада.

По данным издания, после инцидента с дроном украинские дипломаты провели несколько личных встреч с греческой стороной.

Во время этих встреч представители Киева заявили, что Украина продолжит наносить удары по российским танкерам в открытом море. Они сослались на право Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Кроме того, украинская сторона упомянула Договор о дружбе между Украиной и Грецией от 1996 года. В нем, по данным Euractiv, предусмотрены консультации между сторонами в случае возникновения подобных ситуаций.

Представители Киева заявили, что Афины не выполнили эту норму, поскольку инцидент стал сильно политизированным в греческих медиа еще до проведения предварительных консультаций с Украиной.

В то же время официально Киев извинился перед Афинами за инцидент с морским дроном и выразил заинтересованность в том, чтобы не допустить подобного в дальнейшем.

При этом украинская сторона напомнила о «общей обеспокоенности» из-за российского «теневого флота».

Напомним, 7 мая возле острова Лефкас в Греции обнаружили морской дрон. Среди версий расследования рассматривали возможное использование беспилотника для контрабанды наркотиков. В то же время не исключали и вариант его причастности к потенциальным атакам на суда российского «теневого флота».

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что не имеют информации о найденном БПЛА, однако сигнализировали о готовности сотрудничать с греческой стороной по этому инциденту.

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