Скандал с дроном у Греции: Украина заявила, что продолжит атаковать суда рф

Украина сообщила Греции, что продолжит атаковать российские суда в открытом море. Это произошло несмотря на дипломатический скандал после обнаружения украинского морского дрона возле греческого острова.
Об этом пишет Euractiv со ссылкой на дипломатические источники в Афинах.
По данным издания, после инцидента с дроном украинские дипломаты провели несколько личных встреч с греческой стороной.
Во время этих встреч представители Киева заявили, что Украина продолжит наносить удары по российским танкерам в открытом море. Они сослались на право Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.
Кроме того, украинская сторона упомянула Договор о дружбе между Украиной и Грецией от 1996 года. В нем, по данным Euractiv, предусмотрены консультации между сторонами в случае возникновения подобных ситуаций.
Представители Киева заявили, что Афины не выполнили эту норму, поскольку инцидент стал сильно политизированным в греческих медиа еще до проведения предварительных консультаций с Украиной.
В то же время официально Киев извинился перед Афинами за инцидент с морским дроном и выразил заинтересованность в том, чтобы не допустить подобного в дальнейшем.
При этом украинская сторона напомнила о «общей обеспокоенности» из-за российского «теневого флота».
Напомним, 7 мая возле острова Лефкас в Греции обнаружили морской дрон. Среди версий расследования рассматривали возможное использование беспилотника для контрабанды наркотиков. В то же время не исключали и вариант его причастности к потенциальным атакам на суда российского «теневого флота».
В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что не имеют информации о найденном БПЛА, однако сигнализировали о готовности сотрудничать с греческой стороной по этому инциденту.
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