Российские оккупанты на временно оккупированных территориях Украины начали использовать новую тактику скрытого снабжения топливом. Горючее маскируют в пластиковых резервуарах внутри обычных зерновозов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

9 июля 2026, 17:16 Топливный кризис в рф напрямую влияет на около 50 миллионов россиян – FT Топливный кризис в рф, спровоцированный ударами украинских дронов, уже напрямую затрагивает около 50 млн жителей страны-оккупанта.

По данным ЦНС, оккупанты ищут новые способы обойти логистические трудности из-за ударов Сил обороны Украины.

Теперь топливо перевозят не в специализированных бензовозах, а в грузовиках для агропродукции – зерновозах.

Механика маскировки заключается в том, что внутрь зерновоза устанавливают специальные пластиковые резервуары, которые заполняют топливом для нужд армии рф. Сверху эти емкости засыпают зерном, чтобы имитировать гражданский груз, а машину накрывают стандартными тентами.

«Оккупационная армия продолжает искать новые способы скрытого снабжения топливом на временно оккупированные территории Украины. ВС РФ начали перевозить топливо в пластиковых резервуарах, которые размещают внутри зерновозов», – сообщили в ЦНС.

В Центре нацсопротивления отмечают, что использование агротехники свидетельствует о проблемах оккупантов с логистикой. Специализированные бензовозы стали легкой целью для украинских дронов, поэтому россияне пытаются «растворить» свое снабжение в гражданском потоке машин.

В то же время такие действия создают опасность для гражданских на временно оккупированных территориях. Перевозка взрывоопасного топлива в неподходящих условиях может привести к случайным взрывам.

Украинское подполье и разведка отслеживают такие перемещения. В ЦНС заявляют, что эффективность этой маскировки падает, поскольку координаты зерновозов с топливом становятся известны украинским военным.

Напомним, недавно сообщалось, что из-за острого топливного кризиса российская федерация начала морской импорт бензина из Индии. Кроме того, в россии на фоне обострения топливного кризиса резко вырос спрос на переоборудование автомобилей под газ.

По данным СМИ, топливный кризис в россии уже напрямую затрагивает около 50 млн человек, или 35% населения страны.

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