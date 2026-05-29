Греция готовит ноту протеста Украине из-за найденного морского дрона – СМИ

Правительство Греции готовит официальный дипломатический протест Украине после того, как вблизи одного из островов был обнаружен морской дрон со взрывчаткой.

Об этом сообщает Euractiv, ссылаясь на свои источники.

По информации журналистов, министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис уже проинформировал руководство ЕС о ситуации.

Инцидент вызвал беспокойство касательно безопасности и потенциального влияния на туристическую отрасль. По словам министра обороны страны Никоса Дендиаса, Украина «должна нам принести очень большие извинения».

Утверждается, что дрон мог нести около 100 кг взрывчатки и предположительно был предназначен для атаки на российский «теневой флот» в Средиземном море.

Напомним, 7 мая у острова Лефкада в Греции обнаружили морской дрон. Среди версий расследования рассматривали возможное использование беспилотника для контрабанды наркотиков. В то же время не исключали и вариант его причастности к потенциальным атакам на суда российского «теневого флота».

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что не располагают информацией относительно найденного БПЛА, однако сигнализировали о готовности сотрудничать с греческой стороной по этому инциденту.

