Возле Греции обнаружили украинский морской дрон Magura V5, начато расследование

У берегов греческого острова Лефкада в Ионическом море обнаружили украинский морской дрон Magura V5. В регионе начато масштабное расследование с участием правоохранителей и военных.
Об этом сообщает eKathimerini.
По данным греческих должностных лиц, беспилотное судно обнаружили рыбаки возле мыса Дука́то в прибрежной пещере. Сообщается, что двигатель дрона всё ещё работал. После этого рыбаки отбуксировали аппарат в порт Василики и передали его береговой охране.
Предварительное обследование показало, что дрон имел детонаторы, однако взрывчатки на борту не было. Из-за первоначальных опасений на место направили сапёров из батальона разминирования сухопутных войск Греции.
Следователи рассматривают несколько версий назначения беспилотника. Одна из них касается возможного использования аппарата в схемах контрабанды наркотиков. Также правоохранители не исключают связи с потенциальными атаками на суда так называемого «теневого флота» России, который используется для перевозки российской нефти в обход западных санкций.
В материале отмечается, что подобные инциденты уже происходили в последние месяцы. В частности, в декабре был атакован российский танкер Qendil, а в марте российский LNG-танкер Arctic Metagaz получил значительные повреждения после взрыва к юго-востоку от Мальты. Расследование продолжается.
Напомним, в мае прошлого года представители разведки и спецслужб впервые представили серию ударных морских дронов Magura. Также разведка отчиталась о достижениях дронов за два года.
