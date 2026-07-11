Meta грозят миллиардные штрафы в ЕС из-за вызывающих зависимость функций Instagram и Facebook

Европейская комиссия заявила, что Meta предварительно нарушила требования Закона о цифровых услугах (DSA) из-за дизайна социальных сетей Instagram и Facebook. В Брюсселе считают, что отдельные функции платформ могут способствовать формированию зависимости у пользователей. Если нарушения подтвердятся, компании грозит штраф в размере до 6% её мирового годового оборота.

Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

26 февраля 2026, 18:12 Запрет телефонов в школах и соцсетях для детей: где работает и стоит ли внедрять в Украине Запрет соцсетей и мобильных телефонов в школах. В каких странах мира нельзя пользоваться смартфоном во время уроков – на инфографике.

Под проверку попали функции, которые давно стали привычными для пользователей: бесконечная лента новостей, автоматическое воспроизведение видео, push-уведомления и алгоритмы персонализированных рекомендаций.

По мнению Еврокомиссии, именно такие механизмы заставляют людей проводить больше времени в соцсетях, постоянно листать ленту и возвращаться в приложения.

Кроме того, в Брюсселе заявили, что Meta не провела надлежащую оценку рисков, которые такой дизайн может представлять для физического и психического здоровья пользователей, особенно детей, подростков и уязвимых категорий населения.

В Еврокомиссии также пришли к выводу, что нынешние инструменты защиты пользователей недостаточно эффективны. В частности:

функции контроля времени для подростков легко игнорируются и не помогают существенно сократить время в соцсетях;

родительский контроль признали слишком сложным в использовании;

советы по ментальному здоровью на отдельных страницах компании не решают проблему чрезмерного использования платформ.

В связи с этим Еврокомиссия призвала Meta изменить дизайн Instagram и Facebook. Среди рекомендаций – отключить по умолчанию автопроигрывание видео и бесконечную прокрутку ленты, ввести действенные напоминания о перерывах от экрана, а также изменить алгоритмы рекомендаций, чтобы они были менее ориентированы на удержание внимания пользователей.

На данный момент выводы Еврокомиссии носят предварительный характер. Meta еще может предоставить свои пояснения, однако в случае подтверждения нарушения компании грозит штраф в размере до 6% её глобального годового оборота.

Напомним, с 10 декабря 2025 года в Австралии официально действует законодательный запрет на использование соцсетей подростками до 16 лет. Тогда в ответ на новые правила компания Meta уже в первые дни заблокировала в стране около 550 тысяч детских аккаунтов.

Как известно, примеру Австралии по ограничению доступа детей к соцсетям уже следует или планирует внедрить ряд европейских стран.

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