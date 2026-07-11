Meta грозят миллиардные штрафы в ЕС из-за вызывающих зависимость функций Instagram и Facebook

Общество
Читати українською
Еврокомиссия требует от Meta изменить дизайн Instagram и Facebook из-за функций, которые могут вызывать зависимость. Компании рекомендуют отказаться от бесконечной ленты и автопроигрывания видео, иначе ей может грозить штраф до 6% мирового годового оборота.
фото: Getty Images

Европейская комиссия заявила, что Meta предварительно нарушила требования Закона о цифровых услугах (DSA) из-за дизайна социальных сетей Instagram и Facebook. В Брюсселе считают, что отдельные функции платформ могут способствовать формированию зависимости у пользователей. Если нарушения подтвердятся, компании грозит штраф в размере до 6% её мирового годового оборота.

Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

Запрет телефонов в школах и соцсетях для детей: где работает и стоит ли внедрять в УкраинеЗапрет соцсетей и мобильных телефонов в школах. В каких странах мира нельзя пользоваться смартфоном во время уроков – на инфографике.

Под проверку попали функции, которые давно стали привычными для пользователей: бесконечная лента новостей, автоматическое воспроизведение видео, push-уведомления и алгоритмы персонализированных рекомендаций.

По мнению Еврокомиссии, именно такие механизмы заставляют людей проводить больше времени в соцсетях, постоянно листать ленту и возвращаться в приложения.

Кроме того, в Брюсселе заявили, что Meta не провела надлежащую оценку рисков, которые такой дизайн может представлять для физического и психического здоровья пользователей, особенно детей, подростков и уязвимых категорий населения.

В Еврокомиссии также пришли к выводу, что нынешние инструменты защиты пользователей недостаточно эффективны. В частности:

  • функции контроля времени для подростков легко игнорируются и не помогают существенно сократить время в соцсетях;
  • родительский контроль признали слишком сложным в использовании;
  • советы по ментальному здоровью на отдельных страницах компании не решают проблему чрезмерного использования платформ.

В связи с этим Еврокомиссия призвала Meta изменить дизайн Instagram и Facebook. Среди рекомендаций – отключить по умолчанию автопроигрывание видео и бесконечную прокрутку ленты, ввести действенные напоминания о перерывах от экрана, а также изменить алгоритмы рекомендаций, чтобы они были менее ориентированы на удержание внимания пользователей.

На данный момент выводы Еврокомиссии носят предварительный характер. Meta еще может предоставить свои пояснения, однако в случае подтверждения нарушения компании грозит штраф в размере до 6% её глобального годового оборота.

Напомним, с 10 декабря 2025 года в Австралии официально действует законодательный запрет на использование соцсетей подростками до 16 лет. Тогда в ответ на новые правила компания Meta уже в первые дни заблокировала в стране около 550 тысяч детских аккаунтов.

Как известно, примеру Австралии по ограничению доступа детей к соцсетям уже следует или планирует внедрить ряд европейских стран.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
ЕС Facebook Соцсети Instagram
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Meta грозят миллиардные штрафы в ЕС из-за вызывающих зависимость функций Instagram и Facebook
Базовая социальная помощь в Украине: кто имеет право на выплаты и как оформить
Сенаторы США согласовали с администрацией Трампа новые санкции против рф
Производство ракет Patriot могут развернуть не в Украине: Reuters назвало вероятную страну
итогиНБУ представил банкноту в 2000 гривен, а Зеленский создал Командование дальнобойного влияния. Главное за день
«Много есть вопросов»: президент анонсировал трансформацию штурмовых войск
Зеленский подписал указ о создании Командования дальнобойного влияния в составе ВСУ
Украина получила 3,35 млрд долларов от Всемирного банка: на что направят средства
В Киеве с 15 июля повысят стоимость проезда в транспорте до 30 гривен
Зеленский примет участие во встрече «Коалиции желающих» в Париже
Больше новостей