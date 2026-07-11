Киев атакуют баллистикой: что известно на этот момент

Национальная безопасность
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В Киеве ночью 11 июля прогремели взрывы во время ракетной атаки рф. В Днепровском районе повреждено гражданское нежилое здание. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
фото условное: Getty Images

В ночь на 11 июля российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В столице прогремела серия взрывов, после чего Воздушные силы ВСУ объявили ракетную опасность.

Об атаке сообщают начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и Воздушные силы ВСУ.

По его словам, враг атаковал столицу ракетами, а жителей призвали немедленно пройти в укрытия.

Первые взрывы в Киеве прогремели до объявления тревоги, а позже Воздушные силы сообщили о скоростных воздушных целях, направлявшихся на столицу, и предупредили о повторной ракетной угрозе.

Позже Тимур Ткаченко сообщил о первых последствиях удара.

«В Днепровском районе фиксируем последствия атаки, повреждено гражданское нежилое здание. Уточняем детали», – отметил он.

Мэр Киева Виталий Кличко тем временем уточнил, что город атакуют баллистикой.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Воздушная тревога в столице продолжается.

Напомним, прошлой ночью российские войска совершили очередную атаку по Украине, применив 137 ударных беспилотников различных типов.

А днем армия рф ударила по центру Запорожья. Сообщалось о погибших и раненых.

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Киев Ракетный удар Атака Баллистическая ракета
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