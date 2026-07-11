Киев атакуют баллистикой: что известно на этот момент

В ночь на 11 июля российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В столице прогремела серия взрывов, после чего Воздушные силы ВСУ объявили ракетную опасность.

Об атаке сообщают начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и Воздушные силы ВСУ.

По его словам, враг атаковал столицу ракетами, а жителей призвали немедленно пройти в укрытия.

Первые взрывы в Киеве прогремели до объявления тревоги, а позже Воздушные силы сообщили о скоростных воздушных целях, направлявшихся на столицу, и предупредили о повторной ракетной угрозе.

Позже Тимур Ткаченко сообщил о первых последствиях удара.

«В Днепровском районе фиксируем последствия атаки, повреждено гражданское нежилое здание. Уточняем детали», – отметил он.

Мэр Киева Виталий Кличко тем временем уточнил, что город атакуют баллистикой.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Воздушная тревога в столице продолжается.

Напомним, прошлой ночью российские войска совершили очередную атаку по Украине, применив 137 ударных беспилотников различных типов.

А днем армия рф ударила по центру Запорожья. Сообщалось о погибших и раненых.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.