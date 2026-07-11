Румыния объявляла воздушную тревогу из-за российской атаки

Румыния ночью объявила воздушную тревогу из-за российской атаки по украинским населенным пунктам на Дунае, расположенным неподалеку от румынской границы.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии.

По информации ведомства, 11 июля в 04:39 система радиолокационного наблюдения зафиксировала воздушные цели вблизи украинских городов Килия и Измаил. В связи с этим румынские силы противовоздушной обороны перевели в состояние боевой готовности. Кроме того, к возможному вылету подготовили боевой вертолет IAR 330 Puma SOCAT.

Национальный военный командный центр также проинформировал Главное управление по чрезвычайным ситуациям о необходимости оповещения жителей северной части уезда Тулча. Уже в 04:41 жителям региона отправили экстренное сообщение через систему RO-Alert.

В Министерстве обороны Румынии отметили, что нарушений воздушного пространства страны или падения каких-либо летательных аппаратов на ее территории не зафиксировали.

Воздушную тревогу отменили в 05:07 после минования опасности.

Отметим, что 10 июля вечером враг снова атаковал Одесскую область крылатыми ракетами. Под ударом оказалась портовая инфраструктура, один человек погиб.

Напомним, в конце июня в Румынии в районе уезда Тулча обнаружили обломки российского беспилотника с боевой частью. Сообщалось, что найденный дрон россия использовала во время атак на украинскую портовую инфраструктуру.

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