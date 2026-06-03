Греция выразила дипломатический протест Украине из-за морского дрона

Греция выразила Украине официальный дипломатический протест через выявление беспилотного надводного аппарата вблизи побережья острова Лефкада.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Греции, передает Kathimerini.

12 мая 2026, 21:34 В МИД прокомментировали возможную причастность Украины к БПЛА, найденному у берегов Греции Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что нет никаких доказательств причастности Украины к морскому дрону у берегов Греции.

Как отмечается, морской дрон был найден рыбаками 7 мая в греческих территориальных водах. Греческая сторона заявляет, что аппарат представлял серьезную угрозу для судоходства, мог привести к гибели гражданских и потенциально нанести значительный ущерб окружающей среде.

В дипломатической ноте Афины подчеркивают, что перенос боевых действий в Средиземное море на значительном расстоянии от основного театра войны создает риски для национальной безопасности Греции и негативно влияет на экономические интересы страны.

Также в Греции подчеркнули, что право Украины на самооборону не может оправдывать подобные действия, и призвали Киев воздерживаться от использования подобных систем в регионе в будущем.

Ранее греческая сторона информировала европейских партнеров о результатах расследования, согласно которым найденный беспилотник мог быть украинского происхождения и использовался в операциях в более широком регионе Средиземного моря. По данным Афин, аппарат был оснащен взрывчаткой и мог быть частью более масштабной операции против судов российских интересов.

Напомним, 7 мая у острова Лефкада в Греции обнаружили морской дрон. Среди версий расследования рассматривалось возможное использование беспилотника для контрабанды наркотиков. В то же время не исключался и вариант его причастности к потенциальным атакам на суда российского «теневого флота».

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что не имеют информации относительно найденного БПЛА, однако сигнализировали о готовности сотрудничать с греческой стороной по этому инциденту.

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