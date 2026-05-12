В МИД прокомментировали возможную причастность Украины к БПЛА, найденному у берегов Греции

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что на данный момент нет никаких доказательств того, что беспилотный катер, обнаруженный на прошлой неделе у берегов Греции, связан с украинскими операторами.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает «Европейская правда».

По словам Тихого, украинская сторона не располагает информацией о происхождении найденного дрона.

«Нет никаких свидетельств о его принадлежности к украинским операторам морских дронов», – подчеркнул спикер МИД.

Он также добавил, что Украина готова сотрудничать с греческой стороной для выяснения всех обстоятельств инцидента, если Афины обратятся с соответствующими запросами. Ранее сообщалось, что власти Греции активизировали расследование после обнаружения в водах у западного побережья страны дрона со взрывчаткой.

В то же время в оборонно-технологической компании украинского происхождения Uforce в комментарии «Украинской правде» уточнили, что найденный аппарат не является морским дроном Magura, о котором ранее писали некоторые СМИ.

Напомним, следователи рассматривают несколько версий предназначения беспилотника. Одна из них касается возможного использования аппарата в схемах контрабанды наркотиков. Также правоохранители не исключают связи с потенциальными атаками на суда так называемого «теневого флота» россии, который используется для перевозки российской нефти в обход западных санкций.

