В МИД прокомментировали возможную причастность Украины к БПЛА, найденному у берегов Греции

Мир
Читати українською
Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что нет никаких доказательств причастности Украины к морскому дрону со взрывчаткой, который обнаружили у берегов Греции.
МИД Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что на данный момент нет никаких доказательств того, что беспилотный катер, обнаруженный на прошлой неделе у берегов Греции, связан с украинскими операторами.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает «Европейская правда».

В ГУР впервые публично показали морские дроны Magura и рассказали об их достиженияхРазведка впервые представила серию морских дронов Magura, которые способны уничтожать вражеские корабли и самолеты.

По словам Тихого, украинская сторона не располагает информацией о происхождении найденного дрона.

«Нет никаких свидетельств о его принадлежности к украинским операторам морских дронов», – подчеркнул спикер МИД.

Он также добавил, что Украина готова сотрудничать с греческой стороной для выяснения всех обстоятельств инцидента, если Афины обратятся с соответствующими запросами. Ранее сообщалось, что власти Греции активизировали расследование после обнаружения в водах у западного побережья страны дрона со взрывчаткой.

В то же время в оборонно-технологической компании украинского происхождения Uforce в комментарии «Украинской правде» уточнили, что найденный аппарат не является морским дроном Magura, о котором ранее писали некоторые СМИ.

Напомним, следователи рассматривают несколько версий предназначения беспилотника. Одна из них касается возможного использования аппарата в схемах контрабанды наркотиков. Также правоохранители не исключают связи с потенциальными атаками на суда так называемого «теневого флота» россии, который используется для перевозки российской нефти в обход западных санкций.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ

и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»
Украина Греция БПЛА Дрон
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

итогиНовые подозрения в деле «Династии» и назначение главы полиции Киевщины. Главное за день
В МИД прокомментировали возможную причастность Украины к БПЛА, найденному у берегов Греции
В США выросла инфляция из-за подорожания нефти и войны с Ираном
Россияне попали в жилой дом в Кривом Роге, есть погибшие и раненые
Следствие не установило стоимость объектов «Династии» из-за давления на экспертов – прокуратура
инфографикаГречка в течение большой войны подорожала почти вдвое: объемы урожая и экспорта
Украина согласовала «транспортный безвиз» с еще одной европейской страной
инфографикаЗаконы во время полномасштабной войны: какие решения Рады до сих пор игнорирует Зеленский
Стало известно, сколько украинцев доверяют Мадьяру и кто из лидеров ЕС теряет поддержку
авторская колонкаКогда закончится война: действительно ли россия теряет инициативу
Больше новостей